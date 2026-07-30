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Fransa'da kan donduran olay: Bir evde 5 bebeğe ait kalıntılar bulundu

Fransa'da kan donduran olay: Bir evde 5 bebeğe ait kalıntılar bulundu
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Fransa’nın güneyindeki Orange kentinde kan donduran bir olay yaşandı. Pazar günü evinde doğum yapan 32 yaşındaki kadının eşi, ertesi gün evde karton kutular içinde 5 bebeğe ait insan kalıntıları buldu. Olay üzerine Carpentras Savcılığı "15 yaşından küçük çocuğun öldürülmesi" şüphesiyle geniş çaplı soruşturma başlattı. Hastanede tedavisi süren annenin henüz ifadesi alınamazken, şoktaki eşi hamileliklerden haberdar olmadığını iddia etti.

Fransa'nın güneyindeki Orange kentinde bir evde beş bebeğe ait olduğu değerlendirilen insan kalıntılarının bulunması üzerine savcılık cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Olayın ortaya çıkmasının ardından evde geniş çaplı inceleme başlatılırken, kalıntıların ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi ve adli inceleme kararı alındı.

KALINTILAR EVDE BULUNDU 

AFP'nin aktardığına göre 32 yaşındaki bir kadın pazar günü evinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ertesi gün eşi tarafından evde karton kutular içerisinde insan kalıntıları bulundu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İlk adli tıp incelemesinde, kutularda dört yeni doğan bebeğe ait kemikler ile bir bebeğe ait çürümüş cesedin bulunduğu belirtildi. Kalıntıların beş bebeğe ait olduğu düşünülüyor.

CİNAYET ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Carpentras Savcılığı, olayla ilgili "15 yaşından küçük çocuğun öldürülmesi" şüphesiyle adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılık, bebeklerin ölüm nedenlerinin ve olayların ne zaman gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla otopsi ile antropolojik laboratuvar incelemeleri yapılacağını duyurdu.

ANNE HASTANEDE, İFADESİ ALINAMADI 

Doğumun ardından hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumu elverişli görülmediği için henüz ifadesinin alınmadığı belirtildi. Polis tarafından ifadesi alınan eşi ise, eşinin geçmişte hamile kalmış olabileceğinden haberdar olmadığını söyledi.

ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI

Savcılık, çiftin 8 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun durumunun çocuk koruma birimleri tarafından değerlendirilmesine karar verildiğini açıkladı. Yeni dünyaya gelen erkek bebeğin ise geçici koruma altına alındığı bildirildi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR 

Fransız yetkililer, yürütülen adli soruşturma kapsamında elde edilecek otopsi ve laboratuvar bulgularının, kalıntıların kimlere ait olduğu, bebeklerin ölüm nedenleri ve olayın geçmişine ilişkin kritik sorulara yanıt vermesinin beklendiğini ifade etti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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