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Fed'in faiz kararının ardından altında sert yükseliş

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Fed'in faiz kararının ardından altında sert yükseliş
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faizi yüzde 2.50-3.75 aralığında sabit tutmasının ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın yüzde 1,2 artışla 4 bin 80 dolara, iç piyasada gram altın ise 6 bin 215 TL seviyesine yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit tuttu.

FED FAİZİ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) yapılan açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Fed'in iki temel görevini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 3.50-3.75 seviyesinde tutma kararı aldığı belirtildi. Faiz oranının sabit tutulmasına ilişkin kararın 3'e karşı 9 oyla alındığı bildirildi. Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlediği kaydedilen açıklamada, istihdam artışının iş gücündeki büyümeyle paralel seyrettiği ve işsizlik oranının çok az değiştiği ifade edildi.

ALTIN FİYATLARI BİR ANDA YÜKSELDİ

Fed'in kararı altın piyasalarını anında etkiledi. Kararla birlikte altın fiyatlarında sert yükseliş görüldü. Ons altın yüzde 1,2 artışla 4 bin 80 dolara, iç piyasada gram altın ise 6 bin 215 TL seviyesine

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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