İstanbul'da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında

İstanbul'a gelen Rus bir turist, peşine takılarak tanışmak için ısrar eden bir erkek nedeniyle yaşadığı rahatsızlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Turist, yaşadığı anları "Welcome to Türkiye" şarkısı eşliğinde yayımladı.

Paylaşılan görüntülerde, bir erkeğin Rus turisti takip ettiği ve tanışmak için ısrarcı tavırlar sergilediği görüldü. Turistin yaşadığı rahatsızlık cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde olayın Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldiği, kadını takip eden kişinin ise E.K. (31) olduğu belirlendi.

ESENLER'DE GÖZALTINA ALINDI

Kimliği tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı. E.K., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA