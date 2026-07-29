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İstanbul'da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında

İstanbul'da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında Haber Videosunu İzle
İstanbul'da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında
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İstanbul'a gelen Rus turistin peşine takılarak ısrarla tanışmaya çalışan bir kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Turistin yaşadığı rahatsızlığı "Welcome to Türkiye" şarkısıyla paylaşmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli E.K.'yi (31) Fatih'teki olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Esenler'de yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'a gelen Rus bir turist, peşine takılarak tanışmak için ısrar eden bir erkek nedeniyle yaşadığı rahatsızlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Turist, yaşadığı anları "Welcome to Türkiye" şarkısı eşliğinde yayımladı.

Paylaşılan görüntülerde, bir erkeğin Rus turisti takip ettiği ve tanışmak için ısrarcı tavırlar sergilediği görüldü. Turistin yaşadığı rahatsızlık cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde olayın Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldiği, kadını takip eden kişinin ise E.K. (31) olduğu belirlendi.

ESENLER'DE GÖZALTINA ALINDI

Kimliği tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince Esenler'de yakalanarak gözaltına alındı. E.K., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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