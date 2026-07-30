MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar

Kilyos'taki evinde hayatını kaybeden MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ardından ortaya çıkan detaylar sevenlerini bir kez daha derinden üzdü. Başarılı şefin, işlettiği restoranını büyütmek için yoğun mesai harcadığı ve Pendik Kurtköy'de açmayı planladığı yeni şube için hazırlık yaptığı öğrenildi. Kaşıkçı'nın, kızı Maya'nın ismine ilişkin yıllar önce yaptığı duygusal açıklama ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

YENİ ŞUBE İÇİN YOĞUN MESAİ HARCIYORDU

Edinilen bilgilere göre Eren Kaşıkçı, Kadıköy'de hizmet veren "Kızıl Sakal Sandviç & Burger" markasını büyütmek için çalışmalarını sürdürüyordu. Pendik Kurtköy'de açılması planlanan yeni şube için hazırlık yapan Kaşıkçı'nın, iş yerine en son önceki gün geldiği öğrenildi.

Yakın çevresi, başarılı şefin son dönemde yeni şubenin açılışıyla yakından ilgilendiğini ve yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu ifade etti.

KIZININ ADI İLE İLGİLİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kaşıkçı'nın vefatının ardından, kızı Maya'nın ismiyle ilgili yıllar önce yaptığı açıklama da sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Kızı Maya'nın adının ekmek mayasından gelip gelmediği yönündeki soruya Kaşıkçı şu yanıtı vermişti:

"Herkes benim ekmekle haşır neşir olduğumu biliyor ama maya aslında varoluş demek. Maya olmadan hiçbir şey olmaz."

Bu sözler, başarılı şefin ardından binlerce kişi tarafından paylaşılırken, sevenleri duygularını sosyal medya üzerinden dile getirdi.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Hayatını kaybeden Eren Kaşıkçı'nın cenaze programı da belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Kaşıkçı için yarın ikindi namazının ardından Yenidoğan Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Merhumun naaşı, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlanacak.