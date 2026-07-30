Haberler

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı gastronomi dünyasını yasa boğarken, başarılı şefin hayatına dair yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Restoranını büyütmek için yeni şube hazırlıkları yaptığı ve iş yerine en son önceki gün gittiği öğrenilen Kaşıkçı'nın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Yenidoğan Cemevi'nden kaldırılarak memleketi Tokat'a uğurlanacak.

Kilyos'taki evinde hayatını kaybeden MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ardından ortaya çıkan detaylar sevenlerini bir kez daha derinden üzdü. Başarılı şefin, işlettiği restoranını büyütmek için yoğun mesai harcadığı ve Pendik Kurtköy'de açmayı planladığı yeni şube için hazırlık yaptığı öğrenildi. Kaşıkçı'nın, kızı Maya'nın ismine ilişkin yıllar önce yaptığı duygusal açıklama ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

YENİ ŞUBE İÇİN YOĞUN MESAİ HARCIYORDU 

Edinilen bilgilere göre Eren Kaşıkçı, Kadıköy'de hizmet veren "Kızıl Sakal Sandviç & Burger" markasını büyütmek için çalışmalarını sürdürüyordu. Pendik Kurtköy'de açılması planlanan yeni şube için hazırlık yapan Kaşıkçı'nın, iş yerine en son önceki gün geldiği öğrenildi.

Yakın çevresi, başarılı şefin son dönemde yeni şubenin açılışıyla yakından ilgilendiğini ve yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu ifade etti.

KIZININ ADI İLE İLGİLİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kaşıkçı'nın vefatının ardından, kızı Maya'nın ismiyle ilgili yıllar önce yaptığı açıklama da sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Kızı Maya'nın adının ekmek mayasından gelip gelmediği yönündeki soruya Kaşıkçı şu yanıtı vermişti:

"Herkes benim ekmekle haşır neşir olduğumu biliyor ama maya aslında varoluş demek. Maya olmadan hiçbir şey olmaz."

Bu sözler, başarılı şefin ardından binlerce kişi tarafından paylaşılırken, sevenleri duygularını sosyal medya üzerinden dile getirdi.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI 

Hayatını kaybeden Eren Kaşıkçı'nın cenaze programı da belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Kaşıkçı için yarın ikindi namazının ardından Yenidoğan Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Merhumun naaşı, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlanacak.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili 'AK Parti' iddiası

Bundan sonra ne yapacak? Çok konuşulacak "Erdoğan" iddiası
Fed'in faiz kararının ardından altında sert yükseliş

ABD'den gelen kararla, fiyatlar anında tepetaklak oldu
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını

Evler yandı, hastalar tahliye edildi! Mücadele devam ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da kan donduran olay: Bir evde 5 bebeğe ait kalıntılar bulundu

Kutulardan çıkanlar ülkeyi sarstı! Cinayet soruşturması başlatıldı
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor

Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor

Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama

Özgür Özel'in bu görüntülerine açıklama geldi
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

Dursun Özbek, Icardi'ye yaptığı teklifi açıkladı

Icardi'ye yaptığı teklifi açıkladı