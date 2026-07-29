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Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı

Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Kilyos'taki evinde ölü bulunmasının ardından, acı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sarıyer'deki evinde arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulunan 37 yaşındaki ünlü şefin cenazesinin, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılma anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde cenaze aracının sokaktan ayrıldığı sırada yükselen feryatlar ve yürek burkan ağlama sesleri dikkat çekti.

Masterchef Türkiye 2021 şampiyonu, "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan 37 yaşındaki sevilen şef Eren Kaşıkçı’nın Sarıyer Kilyos’taki evinde ölü bulunmasının ardından, cenazesinin evden çıkarılma görüntüleri ortaya çıktı.

ARKADAŞI TARAFINDAN HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, saat 17.00 sıralarında Kumköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ünlü şef Eren Kaşıkçı’dan haber alamayan arkadaşı Mikail M. (44) eve geldiğinde ünlü şefi yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine adrese hemen jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

AĞLAMA SESLERİ YÜREK DAĞLADI: CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri ve jandarmanın evde yaptığı detaylı çalışmaların ardından Eren Kaşıkçı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde cenaze nakil aracının jandarma ekipleri eşliğinde sokaktan ayrıldığı anlar yer alırken, arka planda duyulan yürek burkan ağlama sesleri acının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

BAŞSAVCILIKTAN GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

Sevilen şefin ani ve zamansız vefatı gastronomi dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken, ölümün şüpheli bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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