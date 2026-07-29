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Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye'ye geldi

Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye'ye geldi
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İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Belçika Milli Takımı'nın golcü oyuncusu Romelu Lukaku, tatil için Antalya'yı tercih etti.

İsmi Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olan ve kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de sürdüren Lukaku, tatil için ailesiyle Antalya'nın Serik ilçesine geldi. 

HEM DİNLENDİ HEM ÇALIŞTI

Yoğun geçen futbol sezonunun yorgunluğunu atmaya çalışan yıldız futbolcu, tatilini sürdürürken yeni sezon hazırlıklarını da aksatmadı. Günün belirli saatlerinde bireysel antrenmanlarını gerçekleştiren Lukaku, hem dinlendi hem de fiziksel formunu korumaya çalıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezon Napoli formasıyla 7 maça çıkan Lukaku, 1 gol kaydetti. Deneyimli golcünün Napoli'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

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