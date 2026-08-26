Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Ağustos günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1406/4, 1390/1, 1344/3, 1336, Baraj, 1386, 1406/2, 1409/5, 1406/3, 1391, 1389, 1404, 1403, 1402, 1385, 1407, 1401, 1409/7 ve 1405 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 527, Serpmeevler, 3803, Kavaklı Yolu, Tatlar Köyü, 550, Çayırözü, 527/1, 372, 517, 492, Gicik, Sakız Ağacı, Karapürçek, Tatlar Mahallesi ve Peçenek cadde, sokak ve bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Demirtaş'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı Yolu ve Kavaklı'da elektrik kesintisi yaşanacaktır.

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.30 ile 14.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Özal, Şölen, Atatürk, Muradiye 1, Şanslı, Eskiköy ve Savcı cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı Yolu, Çamlıca, Aydıncık ve Kavaklı'da elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1135, 1154, 1148, 1181/1, 1131 ve 1109/1 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 180, 178, 2202, 6, 1844, 1842, 1825, Anayurt, 177/1, Buhara, Şehit Salih Eroğlu, 176, Polatlar, 174, 175/1, 1840, Yaşama Sevinci, Saraycık, Çimşit, 1824, 1802, 1821, 1811, 1855, 1848, 1780, 4, 2, 1795, 1782, 1888, 1847, 1823, 1856, 1796, 1850, 1767, Kesiktaş, 1808, Zafer İçyer, 1820 ve 1851 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 131, 130, 129, Plevne ve Demirkapı cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hobi Evleri ve Peçenek'te elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Peçenek'te elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hipodrom, Kazım Karabekir ve Mevlana'da elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Özal ve Esenboğa Havaalanı Yolu'nda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hukukçular, 1566, Ardıç, Rıhtım, Kızılırmak 2, Savcı, Lokman, Eşrefoğlu ve Mareşal Fevzi Çakmak cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BEYPAZARI

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Başören'de elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.10 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kaplan, Geyikpınarı, Yiğerler, Kozalan ve Kuyumcutekke'de elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.09 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ayvaşı Küme'de elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibekören, Ulusoy, Çay Kenarı 1, Bahçeler, Muhsin Yazıcıoğlu ve Atlas cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibekören, Oğuz 2, Hemşire Şengül Uzuner, Cengizhan, Acısu, Şair Hasan Hüseyin Yurdabak, Oğuz 1, Enver Kefeli, Şehit Halil Koçak ve Oğuz cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÇANKAYA

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 890 ve 882 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2449, 2460, 2447, 2448 ve Meksika cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2472, Meksika, 2473/1, 2475, 2463 ve 2474 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3275, 3273, 3265, 3276, 3267, 3250, 3284, 3264, 3272, 3268 ve 3270 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Name, Namdar, Sinan, 761, 762, 755, 766, 758, 765, 759 ve Aleksander Dubçek cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1175, 1163, 1117, 1113, 1115, 1116, 1112, 1165, Cevizlidere ve 1114 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cevizlidere, 842, Ahmet Yesevi, 871, 839, 888, 843, Dikmen, 1192 ve 841 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2151/1 DSİ Sosyal Tesisleri ve İsmail Karakaya'da elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2152, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, İsmail Karakaya, 2154 ve 2153 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1450 numaralı sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1819, 1815, 1686, Gönül ve 1816 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit H. Temel Kuğuoğlu ve 82 numaralı sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Anıt, Önder, Dögol, Ayten ve Mareşal Fevzi Çakmak cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 17, 64, 57, 61, 73, 10, 59, 124, 67, 12, 66, Adalet, 60, 69, 76, 154, 156, Cumhuriyet, 75, Turgut Reis, Fatih, 9, 43, 45, 47, 62, 51, 49, 84, 87, 89, Gökçek, 25, Sağlık, 50, Gazi Osman Paşa, Yunus Emre, 54, 92, 94, 13, 15, Atatürk, 85, 116, 56, 29, Menderes, Namık Kemal, Mareşal Fevzi Çakmak, 27, 18, 21, 23, 176, 150, 26, 186, 96, Kafkas, Atatürk/1, 146, 20/1, 55, 20, Ulubatlı Hasan, 32, 24, 152, 28, 178, 174, 11, 100, Yavuz Sultan Selim, Gazi Osman Paşa/2, 98, Adaca Mevkii, 162 ve 180 cadde, sokak ve bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.45 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 890, 906, 90, 921, 900, 920, 896/1, 928, 898, 922, 919, 897, 895 ve 899 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 450 numaralı sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

GÖLBAŞI

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 59 numaralı sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 17, Merkez Mahallesi, 26, 15, 11, 8/1, 18, 8/1, 12, 1, Fatih, 3, 20, Ankara, 4 ve Bağlar'da elektrik kesintisi yaşanacaktır.

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çeviker Konakları Konut Yapı Kooperatifi, Fizikçiler Yapı Kooperatifi, Müzikseverler Konut Yapı Kooperatifi, Hacılar Küme, 549, 547, 548, 550, 503, 482, 491, 489, 492 ve 506 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.26 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit Selami Atabey ve 832/2 TEK Lojmanları'nda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hacımuratlı'da elektrik kesintisi yaşanacaktır.

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hacımuratlı'da elektrik kesintisi yaşanacaktır.

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yavrucuk Küme'de elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tekyapı, 2696, 2707, 2698, 2700, 2699 ve 2694 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 8/1, 15, 5, 12, 7, Merkez Mahallesi, Bağlar, Sakarya, Fatih Caddesi, Fatih, Ankara, 1 ve Sarıkaya'da elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Topaklı, Çayırlı ve Subaşı'nda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Velihimmetli Karşıyaka, Velihimmetli Aşağı ve Velihimmetli Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlar Mevkii, Velihimmetli Bağlar, Velihimmetli Karşıyaka ve Velihimmetli Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 914/1, Gölkop Kooperatifi, 890, Şehit Ünal Sipahi, 877, Cumhuriyet, Eymir Mahallesi TOKİ, Seğmenler, 876 ve Şehit Selami Atabey'de elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çayraz ve Yeniköy'de elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1408, Hacılar Küme, 1436, Hacılar ve 4777 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.15 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1089, 499, 1408, Gölpark Konut Yapı Kooperatifi, 1409, Hacılar Küme, 1436, Hacılar ve 4777 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara ve Gökçehüyük'te elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit Selami Atabey ve 832/2 TEK Lojmanları'nda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kırım ve Gökçehüyük'te elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mahmatlı Bahçe'de elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlar, Turgut Özal ve 4215 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.