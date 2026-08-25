Video çekip aldığı maaşa isyan etti
Özel güvenlik sektöründe çalışan bir vatandaşın düşük maaşlar, 12 saati bulan çalışma süreleri ve toplumsal önyargılara dair sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu. "Çoğumuzun evi kira, çocuklarımızla vakit geçiremiyoruz" diyerek geçim sıkıntısını dile getiren güvenlik görevlisi, kamuoyundaki "Güvenlikçiler oturup iş yapmıyor" algısına da tepki gösterdi.
- Türkiye'de bir özel güvenlik görevlisi, sosyal medyada yaptığı paylaşımla çalışma şartlarını ve geçim sıkıntısını gündeme taşıdı.
- Güvenlik görevlisi, 12 saat çalıştıklarını ve aldıkları ücretin ancak kira ile faturalara yettiğini, aileleriyle vakit geçiremediklerini belirtti.
- Güvenlik görevlisi, toplumdaki 'Güvenlikçiler oturuyor, iş yapmıyor' algısına tepki göstererek sektör çalışanlarının fiziken ve zihnen yıprandığını ifade etti.
Türkiye genelinde yüz binlerce çalışanı ilgilendiren özel güvenlik sektöründeki çalışma şartları, bir güvenlik görevlisinin sosyal mecralarda yaptığı sitem dolu çağrıyla yeniden gündeme taşındı. Yaşadığı geçim sıkıntısını ve mesleki zorlukları dile getiren çalışanın sözleri dijital platformlarda geniş yankı uyandırdı.
"ÇOCUKLARIMIZLA VAKİT GEÇİREMİYORUZ"
Aldıkları ücretlerin hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını vurgulayan güvenlik çalışanı, mesai saatlerinin uzunluğundan ve aile yaşamına vakit ayıramamaktan dert yandı. Yaşadığı çaresizliği ifade eden çalışan, “Çoğumuzun evi kira. Aldığımız para ancak kira ve faturalara yetiyor, 12 saat çalışıyoruz. Çocuklarımızla, ailemizle vakit geçiremiyoruz” sözleriyle çalışma şartlarının ağırlığına dikkat çekti.
"GÜVENLİKÇİLER OTURUYOR" ALGISINA TEPKİ
Toplumda güvenlik görevlilerine yönelik var olan mesleki önyargılara da değinen mağdur çalışan, kendilerine haksızlık yapıldığını belirtti. Sektör çalışanlarının sadece fiziki olarak değil zihnen de yıprandığını aktaran çalışan, “Çoğu kişi ‘Güvenlikçiler oturuyor, iş yapmıyor’ diyor” ifadeleriyle kamuoyundaki yanlış algıdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.