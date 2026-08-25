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Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
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İstanbul 2. İdare Mahkemesi AK Parti’nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki başkanvekili seçimleriyle ilgili kararını verdi. Mahkeme, seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı.

  • İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Ağustos 2026 tarihli başkanvekili seçimine ilişkin 76 sayılı kararın yürütmesini durdurdu ve seçimlerin yenilenmesine hükmetti.
  • Mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine karar verdi.
  • Seçimde CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla başkanvekili seçilirken, AK Parti adayı Ziya Gültekin 18 oy aldı ve 4 oy geçersiz sayıldı.

Sinem Dedetaş'ın  "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği başkanvekili seçimleri olaylı geçti. Seçimleri CHP'nin adayı kazanırken, AK Parti mahkemeye giderek itiraz etti. 

MAHKEME AK PARTİ'NİN İTİRAZINI KABUL ETTİ

AK Parti’nin itirazını değerlendiren İstanbul 2. İdare Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurdu. Meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin'in açtığı davayı inceleyen mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, seçimlerin yenilenmesine hükmetti.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDE OLAYLI SEÇİM

Dört tur süren seçimde CHP Grubu'nun adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilmişti. AK Parti'nin adayı Ziya Gültekin ise 18 oy alırken, 4 oy da geçersiz sayılmıştı.

Seçim sırasında partililer arasında oy pusulalarıyla ilgili tartışma çıkmış, seçim sonrası AK Parti oy sayımında adaletsizlik yapıldığını belirterek adli süreci başlatacaklarını açıklamıştı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFurkan inci:

adaletli bir karar mahkemeyi tebrik ederim

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi Beyi:

Halkın iradesini seçimlen alamayanlar hukukun idaresiyle memleket yönetiyorlar. Yazık bu güzel ülkeye

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Haber YorumlarıSerhat ÇINAR:

Sinem Dedetaş gibi çalışkan, kendini iyi yetiştirmiş Üsküdar halkı tarafından seçilmiş takdir edilen birisini tutukladınız. Vekil seçimlerinde de usulsüzlük yapmanıza rağmen meclis Sinem Dedetaş'tan yana kullandı iradesini. Yetmedi yine başkan vekili seçimi istiyorsunuz. Kim bilir meclisten kimi ayarttınız, kendi safınıza çektiniz. Yazık şu ülkenin haline.

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Haber YorumlarıHemen Sesgerek:

Ya bugün ya da yarın adalet yerini bulacak. Sabırla beklemeye devam edeceğim.

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Haber YorumlarıAhmet Türk:

????

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