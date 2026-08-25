Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın

Dijital platformlarda dikkat çekmek ve izlenme sayılarını artırmak için milli, kültürel ve insani değerlerin hiçe sayıldığı paylaşımlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak ortaya çıkan bir görüntü, "Bu kadarına da yok artık" dedirterek izleyenlerin tepkisini çekti.

EŞSİZ ZARAFETİ ETKİLEŞİM UĞRUNA HEBA ETTİ

Skandal görüntüde yarı çıplak haldeki bir genç kız, kucağına aldığı bağlama ile kamera karşısına geçti. Büyük usta Neşet Ertaş'ın dinleyicilerine duyduğu derin saygının ve Anadolu insanına özgü o eşsiz zarafetin unutulmaz simgesi olan "Saygısızlık olmasın, ceketimi çıkartabilir miyim?" sözüne atıfta bulunan genç kız, çektiği videoyu pes dedirten bir notla paylaştı. Paylaşılan skandal videoya "Alevi oğlanı tavlamaya çalışırken biz" notunun düşülmesi ise tepkileri ikiye katladı. Hem usta sanatçının aziz hatırasının hem de toplumsal hassasiyetlerin hafife alınması kullanıcıları çileden çıkardı.

"BÜYÜK USTANIN KEMİKLERİNİ SIZLATTI!"

Kısa sürede yayılan ve viral olan videonun altına binlerce kınama yorumu yağdı. Kullanıcılar, değerlerin bu derece yozlaştırılmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Paylaşımın altına:

"Hadsizlikte son nokta!"

"Büyük ustanın kemiklerini sızlattınız."

"Gençlik nereye gidiyor böyle, hiç mi saygınız kalmadı?"

şeklinde ifadelerle tepkiler dile getirildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüntülerle ilgili sosyal medya kullanıcıları içeriklerin denetlenmesi yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com