Haberler

Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın

Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın Haber Videosunu İzle
Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyada yarı çıplak halde kucağına bağlama alan bir genç kızın, halk ozanı Neşet Ertaş'ın zarafet simgesi olan "Saygısızlık olmasın, ceketimi çıkartabilir miyim?" sözüne atıfta bulunarak paylaştığı video skandala yol açtı. "Alevi oğlanı tavlamaya çalışırken biz" notuyla yayınlanan görüntüler kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar "Büyük ustanın kemiklerini sızlattınız" diyerek tepki gösterdi.

  • Yarı çıplak bir genç kız, kucağında bağlama ile çektiği videoyu 'Alevi oğlanı tavlamaya çalışırken biz' notuyla paylaştı.
  • Videoda Neşet Ertaş'ın 'Saygısızlık olmasın, ceketimi çıkartabilir miyim?' sözüne atıfta bulunuldu.
  • Viral olan video binlerce kınama yorumu aldı ve sosyal medya kullanıcıları içeriklerin denetlenmesi çağrısı yaptı.

Dijital platformlarda dikkat çekmek ve izlenme sayılarını artırmak için milli, kültürel ve insani değerlerin hiçe sayıldığı paylaşımlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak ortaya çıkan bir görüntü, "Bu kadarına da yok artık" dedirterek izleyenlerin tepkisini çekti.

EŞSİZ ZARAFETİ ETKİLEŞİM UĞRUNA HEBA ETTİ

Skandal görüntüde yarı çıplak haldeki bir genç kız, kucağına aldığı bağlama ile kamera karşısına geçti. Büyük usta Neşet Ertaş'ın dinleyicilerine duyduğu derin saygının ve Anadolu insanına özgü o eşsiz zarafetin unutulmaz simgesi olan "Saygısızlık olmasın, ceketimi çıkartabilir miyim?" sözüne atıfta bulunan genç kız, çektiği videoyu pes dedirten bir notla paylaştı. Paylaşılan skandal videoya "Alevi oğlanı tavlamaya çalışırken biz" notunun düşülmesi ise tepkileri ikiye katladı. Hem usta sanatçının aziz hatırasının hem de toplumsal hassasiyetlerin hafife alınması kullanıcıları çileden çıkardı.

"BÜYÜK USTANIN KEMİKLERİNİ SIZLATTI!"

Kısa sürede yayılan ve viral olan videonun altına binlerce kınama yorumu yağdı. Kullanıcılar, değerlerin bu derece yozlaştırılmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Paylaşımın altına:

  • "Hadsizlikte son nokta!"
  • "Büyük ustanın kemiklerini sızlattınız."
  • "Gençlik nereye gidiyor böyle, hiç mi saygınız kalmadı?"

şeklinde ifadelerle tepkiler dile getirildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüntülerle ilgili sosyal medya kullanıcıları içeriklerin denetlenmesi yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Cem Küçük soruşturması genişliyor! 3 kaçak için yakalama kararı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber! Petrol fiyatları sert düştü

Tek açıklama ile ibre tersine döndü! Küresel piyasalarda sert hareket
Haberler.com
2000

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDüşünür:

25 yılın ozetı gennclıkk

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSemih Şenocak:

100 yıllık seküler, laik sistemin eserleri

yanıt4
yanıt9
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

laik sistem

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

imansızlık serbest bırakılan özgür ve rahat yaşamdan sonra gelmeye başladı

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYalan Yok:

Bu herşeyini cıkartmaya hazır Zaten. Kimbilir izlenme uğruna daha hangi Filmlerde oynar.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siyasetin dengelerini değiştirecek anket! İkinci sıradaki parti değişti

Seçim anketinde büyük sürpriz!! İkinci sıradaki parti değişti
İsmail Kartal Lyon'u yıkacak 11'i belirledi

Lyon'u yıkacak 11'i belirledi! Forvette...
Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş

Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş
Fransa'da çıkan şiddetli kasırgada 2'si ağır 40 kişi yaralandı

Doğanın acıması yok! Onlarca kişi canıyla cebelleşiyor
Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler

Milyonları ekrana kilitleyen dizide başroldü! Şimdi şoförlük yapıyor
Türkleri seçen Barcelona Rumları ayağa kaldırdı! UEFA'yı devreye soktular

Barcelona Türkleri seçti, Rumlar UEFA'ya koştu!

Mehmet Ali Erbil'in son hali dikkat çekti! Aldığı kilolar gözden kaçmadı

Son hali hayranlarını üzdü
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi

Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın