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Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları Haber Videosunu İzle
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
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Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'e yönelik düzenlenen operasyona ilişkin çok konuşulacak yeni görüntülere ulaşıldı. Kuriş'in Üsküdar'daki lüks villanın müştemilatında yer alan gizli bir bölmede yakalandığı anlar saniye saniye kaydedilirken, günlerdir sosyal medyada köpürtülen "Kendisi gidip teslim oldu" iddiaları da tamamen boşa çıktı.

  • Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü suç örgütü soruşturması kapsamında Üsküdar'daki adrese düzenlenen baskında, müştemilata özel inşa edilmiş gizli bir bölmede saklanırken gözaltına alındı.
  • Operasyon görüntüleri basına sızdı ve Kuriş'in 'kendisi teslim oldu' yönündeki iddiaların aksine polis operasyonuyla yakalandığını gösterdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş'in yakalanma anına dair operasyon görüntüleri basına sızdı. Günlerdir kamuoyunda ve sosyal medyada yürütülen dezenformasyon dalgası, polis ekiplerinin kamerasına yansıyan şok kayıtlarla son buldu.

MÜŞTEMİLATTAKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Emniyet güçlerinin Üsküdar'daki adrese düzenlediği baskında, Kuriş'in evin müştemilat kısmına özel olarak inşa edilmiş gizli bir bölmede saklandığı tespit edildi. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde kaçış planı son anda çökertilen Alihan Kuriş, saklandığı gizli sığınakta gözaltına alındı.

OPERASYONDA 3. DALGA: 11 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Öte yandan; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyonda, dosya kapsamındaki yeni deliller ışığında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mali suç iddialarının boyutu dikkate alınarak operasyon kapsamı genişletildi ve soruşturmada adı geçen 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Süleymancılara yeni operasyon! 11 şirkete kayyum atandı
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMuck 07:

Burda kapıyı kendi açiyor A haber nekadar yanlı haberci olduğu ortaya çikti.

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Haber Yorumlarıİsmail Paslıkılıç:

Habersiz kalmak istiyorsanız haber izleyin ??

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Haber Yorumlarıçayırova kız:

Uyanık olun. bakın evin içindeki gizli bölge diyorlardı bahçedeki müştemilat oldu . Ayrıca müştemilattaki bi adam neden kravatlı olsun

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