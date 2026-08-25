Öcalan 'Özel'e mesaj gönderdiği' iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo

Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun gerçekleştirdiği ilk toplantısına ilişkin ve aynı zamanda son birkaç gündür sosyal medyada dolaşıma sokulan "gerçek dışı iddia ve ithamlara" ilişkin DEM Parti İmralı Heyeti’ne yazılı mesaj gönderdi.

ÖCALAN'DAN SÜREÇ AÇIKLAMASI"

Özgür Özel'e, "Demokrasinin yolu Silivri’den, İmralı’dan geçer" şeklinde mesaj gönderdiği iddiasıyla alevlenen tartışmalara ilişkin konuşan Öcalan, iddiayı yalanladı.

DEM Parti'nin verdiği bilgiye göre, Öcalan'ın "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı yazılı mesajı şöyle: "Sn. Cumhurbaşkanı ve Sn. Devlet Bahçeli’nin ortaya koydukları güçlü siyasi irade, çağrım üzerine yapılan silahlı mücadeleyi bırakma açıklaması, nihayetinde de siyasi partilerin sağladığı tarihî destek ile yasalaşan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını dün gerçekleştirmesi, sürecin emin adımlarla ilerlediğinin net göstergesidir. Süreçte kritik bir aşamaya gelinmiştir.

"BANA ATFEDİLEN BELGE, İFADE, TUTANAKLAR GERÇEK DIŞIDIR"

Bu tarihî dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri, bana karşı bir komplodur. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir.

Toplumsal barışın, kardeşlik hukukunun inşası için yürütmeye çalıştığım çabaları daha da geliştireceğim tabiidir. Herkesi, kesimi kardeşlik ruhuna uygun; sağduyulu, bilinçli yaklaşım ve çaba göstermeye davet ediyorum."

ÖZEL: NE HEYET NE HÜKÜMET BİZE BİLGİ VERDİ

Özgür Özel, Öcalan’ın kendisine selam gönderdiği ve yol haritası çizdiği iddialarına ilişkin konuşmuştu. İmralı heyeti ve hükümet cephesinden kendilerine hiçbir bilgilendirme yapılmadığını belirten Özel, "DEM Parti'nin İmralı heyeti daha önce partileri ziyaret ediyordu, bu sefer 1 Ağustos görüşmesi sonrası birkaç partiyi ziyaret etti. Bizden bir randevu istemediler ve bana böyle bir şeyden bahsetmediler. O yüzden meseleyi radarıma almadım" demişti.

"DEMOKRATİK BİR CUMHURİYET OLACAKSAK..."

Demokrasi mücadelesinin cezaevi adresli olamayacağını altını çizerek vurgulayan Özel, İmralı'dan gelen mesaja karşı tavrını şu sözlerle netleştirmişti: "Genel olarak ben demokrasinin yolunu cezaevlerinden, şehirlerden değil; TBMM’den geçiririm. Şu cezaevinden geçmez, buradan geçer değil; eğer demokratik bir cumhuriyet olacaksak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden, sandıktan geçer."

Kaynak: ANKA