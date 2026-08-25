Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen dini yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında üçüncü dalga operasyon düzenlendi.

54 ŞÜPHELİDEN 38'İ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheli şahıstan, 38 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli şahsın yurt dışında, 1 şüpheli şahsın cezaevinde olduğu tespit edildi. 13 şüpheli şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamında ayrıca 11 şirket ile üç derneğe kayyum atanmasına karar verildi.

Kayyum atanan dernek ve şirketler şöyle:

Çamlıca Basın Yayın Unlu Mamüller Eğitim, Sağ., Tur., Jeotermal İnş. San. Tic. Ş.

Element Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Fazilet Neşriyat ve Ticaret Anonim Şirketi

Fionart Cam Mozaik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Hisar Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi

Hisarüstü İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Intersweet Dış Ticaret Anonim Şirketi

İsabet Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Tek Düzen Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Limited Şirketi

Üstün Avize Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Hicaz Derneği Anonim Şirketi

Saha Eğitim ve İnsani Yardım Derneği

Diversity Derneği

İFA Uluslararası Kardeşlik Derneği

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapı içindeki “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” olarak adlandırdığı yapılanmaya yönelik soruşturmada ilk operasyon 13 Ağustos’ta düzenlendi. İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde yapılan operasyonda Alihan Kuriş dahil 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilere “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında, yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan para trafiği bulunduğu belirtildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 32 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı, çok sayıda şirkete kayyım atandı. Sürecin devamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuriş ve yapının üst yönetiminin “Glooper” adlı gizli haberleşme uygulamasını kullandığının tespit edildiğini açıkladı ve sistemi FETÖ’nün kullandığı ByLock’a benzetti.

İlk operasyonun ardından firari durumda bulunan Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’e ait olduğu belirtilen bir adreste yaklaşık 1,34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın bulundu. Hilmi Tuna Kuriş’in yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, soruşturmanın ikinci dalgası 21 Ağustos’ta İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla’da düzenlendi.

İkinci operasyonda 13 şüpheli hakkında işlem yapılırken 12 kişi yakalandı. Hilmi Tuna Kuriş, Erhan Yılmaz ve kaçış organizasyonuna yardım ettiği öne sürülen Mehmet Özmen, Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun’da gözaltına alındı.

Kuriş ve Yılmaz’ın Muğla’ya götürülmesinde kullanılan 34 SL 313 plakalı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıktı. Şahin, aracı kiraladığını ancak bilgisi ve izni dışında kullanıldığını belirterek ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmada aracın Mehmet Özmen’in sahibi olduğu şirket adına kayıtlı olduğu ve aracı Özmen’in kullandığı belirtildi. PTS ve telefon kayıtlarına göre Özmen’in 16 Ağustos’ta İstanbul’dan Muğla’ya giderken telefonunu kapattığı, dönüşünden sonra yeniden açtığı öne sürüldü. Özmen’in ayrıca 2023’te Alihan Kuriş’in eşi Seda Kuriş adına alınan bir otomobil için 2 milyon 406 bin 650 lira gönderdiği tespit edildi.

Dosyanın ilerleyen aşamalarında İdris Naim Şahin adına tahsis edilen 34 S 7815 ve 34 RM 8677 plakalı iki aracın daha farklı kişiler tarafından kullanıldığı bildirildi. Bu araçlardan birini kullanan isimler arasında Ömer Sipahioğlu ile 2011-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev yaptığı belirtilen Ömür Yücel’in bulunduğu aktarıldı.

Soruşturma dosyasında ayrıca diplomatik pasaport taşıyan üç Belarus vatandaşının 21 Ağustos’ta söz konusu araçlardan birinde taşındığına ilişkin görüntüler bulunduğu ve bu kişilerin kullandığı değerlendirilen iki telefon hattının Ömür Yücel adına açıldığı öne sürüldü. Savcılığın, 2011’de yapılan ve rüşvet, kamu ihalelerine müdahale, şantaj ile Belarus’tan kadın getirilmesi gibi iddiaları içeren bir ihbarı da yeniden incelemeye aldığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com