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Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı

Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde peş peşe korkutan depremler gerçekleşti. Bölge ilk olarak 3.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. 3 dakika sonra ise 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntılar Malatya ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3 dakika arayla iki deprem meydana geldi.

ADIYAMAN'DA ART ARDA İKİ DEPREM

Adıyaman'da peş peşe depremler meydana geldi. Sincik ilçesi ilk olarak saat 21.40'ta 3.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD, depremin yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

İlçede 3 dakika sonra 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İkinci sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.

KOMŞU İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem, Adıyaman'ın yanı sıra Malatya ve Elazığ'da da hissedildi.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBatuhan Akca:

Bingöl yedisuya dikkat..

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