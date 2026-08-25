Haberler

Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul'a geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, kanat transferinde sürpriz bir hamle yaparak Bayer Leverkusen'in 22 yaşındaki futbolcusu Ernest Poku ile anlaşmaya vardı. Satın alma opsiyonlu kiralanması beklenen genç oyuncu yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

  • Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki Ernest Poku ile satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması sağladı.
  • Poku, transfer işlemleri ve sağlık kontrolleri için yarın İstanbul'a gelecek.
  • Poku, kariyerinde 231 maçta 56 gol ve 35 asist kaydetti.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta kanat transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fares Ghedjemis ve Dodi Lukebakio ile ilgilenen siyah-beyazlıların, Bayer Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki Ernest Poku ile anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ'TAN POKU SÜRPRİZİ

Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat bölgesi için rotasını Almanya'ya çevirdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah-beyazlılar Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Poku'yu kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. Transferin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde gerçekleşeceği belirtildi.

YARIN İSTANBUL'A GELİYOR

22 yaşındaki futbolcunun transfer işlemlerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere yarın İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı. Poku'nun Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralında +4 kontenjanına uygun olması da Beşiktaş açısından önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

SERDAL ADALI GÖRÜŞMELERİ GİZLİ YÜRÜTTÜ

Transferin perde arkasına ilişkin de dikkat çeken detaylar paylaşıldı. Teknik heyet ve futbol direktörü Önder Özen'in Poku konusunda ısrarcı olduğu, Başkan Serdal Adalı'nın ise görüşmeleri gizlilik içinde yürüttüğü belirtildi. Adalı'nın transferi sonuçlandırması için scout şefi Eduard Graf'ı görevlendirdiği, Graf'ın Almanya'ya giderek yaptığı görüşmeler sonucunda bugün anlaşmaya vardığı ifade edildi.

HOLLANDA'DA YETİŞTİ

Futbola Hollanda'da başlayan Ernest Poku, AZ Alkmaar altyapısından yetişerek A takıma kadar yükseldi. Genç kanat oyuncusu daha sonra Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Poku'nun kariyeri boyunca çıktığı 231 karşılaşmada 56 gol ve 35 asist kaydettiği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri

Kullandığı ifadeler de mesajı verdiği yer de İsrail'i titretecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti

Tarihi topraklarda tarihi kare!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...

İşi gücü şov! Yine millete sardı
Livakovic Barcelona'ya gidiyor, daha formayı giymeden gönderilecek

Formayı giyemeden Barcelona'dan gönderilecek
İzmir'de gergin anlar! Yılanı görenler denizden hemen dışarı çıktı

Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan katın tazminata mahkum edildi

Bu mektuplar kadının başını yaktı! Tam 200 bin lira tazminat ödeyecek
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış
Hindistan'da tarihi geçmiş çikolata için birbirleriyle yarıştılar

Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor