Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti

Suriye yönetimiyle 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyon konusunda mutabakata varan terör örgütü Ypg, bünyesindeki askeri yapıyı lağvettiğini açıkladı. Örgüt elebaşısı Mazlum Abdi yaptığı açıklamada, YPG'nin yetkisinin sonlandırıldığını ve özerk bir askeri güç olarak dağıtıldığını duyurdu.

MAZLUM ABDİ: YPG'NİN DAĞITILDIĞINI İLAN EDİYORUZ

Abdi, "Suriye Demokratik Güçleri'nin yetkisinin sonlandırıldığını ve Özerk askeri güç olarak dağıtıldığını, tam sorumlulukla bugün itibarıyla ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Varılan anlaşma kapsamında alınan bu kararla birlikte, bölgedeki silahlı unsurların resmi devlet kurumlarına katılım süreci başladı. Gelişmeyle birlikte sivil idare, sınır kapıları ve enerji kaynaklarının kontrolünün kademeli olarak Şam yönetimine devredilmesinde kritik bir aşamaya geçilmiş oldu.

SURİYE YÖNETİMİ İLE YPG ARASINDA VARILAN ANLAŞMA

Suriye'deki iç savaşın yarattığı otorite boşluğundan beslenerek ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda gayrimeşru bir işgal alanı yaratan terör örgütü YPG/SDG, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından köşeye sıkışmıştı. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki merkezi yönetimle terör örgütü arasında varılan 29 Ocak Mutabakatı, örgütün sahadaki askeri ve idari varlığını aşamalı olarak tasfiye etmeyi amaçlayan bir teslimiyet süreci olmuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TÜM KAYNAKLARI SURİYE YÖNETİMİNE DEVREDİLECEK

Anlaşmanın detaylarına göre, bölgedeki tüm kritik petrol sahaları, doğalgaz kaynakları, havalimanları ve sınır kapıları derhal merkezi devlete devredilmektedir. Ayrıca örgütün sözde askeri, idari ve güvenlik birimlerinin lağvedilerek Suriye Savunma ve İçişleri bakanlıkları çatısı altında eritilmesi hedeflenmiştir. Süreç içerisinde baskılara dayanamayan terör yapısında çözülme hızlanmış ve nitekim Ağustos 2026 itibarıyla eli kanlı terör örgütü YPG/SDG'nin sözde özerk askeri yapısının tamamen feshedildiği ve devlet kurumlarına entegrasyonunun tamamlandığı bizzat örgüt elebaşları tarafından ilan edilmiştir.

Bu mutabakatla birlikte Haseke ve Kamışlı gibi kritik kent merkezlerine Suriye hükümet güçleri yerleşmiş, idari mekanizmalar merkezi yargı ve bakanlıkların kontrolüne geçmiştir.