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Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti

Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti
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Suriye yönetimi ile 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakata varan terör örgütü YPG yeni karar aldı. YPG elebaşısı Mazlum Abdi yaptığı açıklamada, "Suriye Demokratik Güçleri'nin yetkisinin sonlandırıldığını ve Özerk askeri güç olarak dağıtıldığını, tam sorumlulukla bugün itibarıyla ilan ediyoruz. YPG, Suriye yönetimine entegre oldu." dedi.

  • Terör örgütü YPG, 29 Ocak'ta Suriye yönetimiyle varılan mutabakat kapsamında bünyesindeki askeri yapıyı lağvederek kendini feshettiğini açıkladı.
  • Örgüt elebaşısı Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçleri'nin yetkisinin sonlandırıldığını ve özerk askeri güç olarak dağıtıldığını ilan etti.
  • Anlaşma kapsamında bölgedeki petrol sahaları, doğalgaz kaynakları, havalimanları ve sınır kapıları merkezi devlete devredildi; Haseke ve Kamışlı'ya hükümet güçleri yerleşti.

Suriye yönetimiyle 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyon konusunda mutabakata varan terör örgütü Ypg, bünyesindeki askeri yapıyı lağvettiğini açıkladı. Örgüt elebaşısı Mazlum Abdi yaptığı açıklamada, YPG'nin yetkisinin sonlandırıldığını ve özerk bir askeri güç olarak dağıtıldığını duyurdu.

MAZLUM ABDİ: YPG'NİN DAĞITILDIĞINI İLAN EDİYORUZ

Abdi, "Suriye Demokratik Güçleri'nin yetkisinin sonlandırıldığını ve Özerk askeri güç olarak dağıtıldığını, tam sorumlulukla bugün itibarıyla ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Varılan anlaşma kapsamında alınan bu kararla birlikte, bölgedeki silahlı unsurların resmi devlet kurumlarına katılım süreci başladı. Gelişmeyle birlikte sivil idare, sınır kapıları ve enerji kaynaklarının kontrolünün kademeli olarak Şam yönetimine devredilmesinde kritik bir aşamaya geçilmiş oldu.

SURİYE YÖNETİMİ İLE YPG ARASINDA VARILAN ANLAŞMA

Suriye'deki iç savaşın yarattığı otorite boşluğundan beslenerek ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda gayrimeşru bir işgal alanı yaratan terör örgütü YPG/SDG, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından köşeye sıkışmıştı. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki merkezi yönetimle terör örgütü arasında varılan 29 Ocak Mutabakatı, örgütün sahadaki askeri ve idari varlığını aşamalı olarak tasfiye etmeyi amaçlayan bir teslimiyet süreci olmuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TÜM KAYNAKLARI SURİYE YÖNETİMİNE DEVREDİLECEK

Anlaşmanın detaylarına göre, bölgedeki tüm kritik petrol sahaları, doğalgaz kaynakları, havalimanları ve sınır kapıları derhal merkezi devlete devredilmektedir. Ayrıca örgütün sözde askeri, idari ve güvenlik birimlerinin lağvedilerek Suriye Savunma ve İçişleri bakanlıkları çatısı altında eritilmesi hedeflenmiştir. Süreç içerisinde baskılara dayanamayan terör yapısında çözülme hızlanmış ve nitekim Ağustos 2026 itibarıyla eli kanlı terör örgütü YPG/SDG'nin sözde özerk askeri yapısının tamamen feshedildiği ve devlet kurumlarına entegrasyonunun tamamlandığı bizzat örgüt elebaşları tarafından ilan edilmiştir.

Bu mutabakatla birlikte Haseke ve Kamışlı gibi kritik kent merkezlerine Suriye hükümet güçleri yerleşmiş, idari mekanizmalar merkezi yargı ve bakanlıkların kontrolüne geçmiştir. 

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Mecburdular. Yoksa hem Türkiye hem de Suriye tepesine bineceklerdi.

Yorum Beğen1
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Haber YorumlarıMesutd:

vay be hemen inandım sorun morun kalmadı ozaman ekonomi büyür böylece emekli aylık 100bintl alır mi

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıFurkan inci:

senin savundukların bu ülke için ne yaptı soylede aydınlanalım

yanıt6
yanıt4
Haber YorumlarıBirekeni Birekeni:

Bu ülkede Şehit haberi geldiğinde Kahraman nidalarıyla şehitler ölmez vatan bölünmez naraları atıp,Başka ocaklara şehit ateşi düşmesin diye terör bitirilmeye çalışıldığında da karşı çıkan bir güruh var.

yanıt2
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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

her şey bahane bitmez bahaneler

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