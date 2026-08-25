İstanbul'da sahte emlak ilanıyla 25 milyonluk dolandırıcılık: 13 gözaltı

İstanbul'da internet sitelerinde uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle ilan vererek vatandaşlardan kapora alan ve çok sayıda kişiyi mağdur eden 13 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. 13 şüphelinin, 30 farklı olayda 30 kişiyi yaklaşık 25 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin mağdurları tehdit ederek şikayetlerini geri çekmelerini istediği belirlenirken, soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına ve banka hesaplarına tedbir konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlatmıştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin başta Esenyurt olmak üzere çeşitli internet sitelerinde uygun fiyatlı daire satışı vaadiyle ilan verdikleri, vatandaşlardan kapora aldıkları ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlenmişti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 25 Ağustos'ta İstanbul merkezli olmak üzere Sinop ve Giresun'un da bulunduğu 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin devamı için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Yeni detaylar ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin aile şirketi şeklinde hareket ettikleri, internet sitesine sahte ilan vererek müşteri çektikleri, ardından müşterilerden kapora aldıkları ve çeşitli bahanelerle mağdurları oyaladıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin 30 farklı eyleme karıştıkları, bu eylemlerde 30 kişiyi mağdur ettikleri ve yaklaşık 25 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü, mağdur sayısının ve dolandırıcılık miktarının artabileceği değerlendirildi. Öte yandan şüphelilerden Erkan G.'nin 29, Bayram G.'nin 10, Mahmut G.'nin 7, Erdem G.'nin 5, Barış S.'nin 22 ve Faruk P.'nin 15 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin mal varlıklarına yönelik yapılan incelemelerde ise 13 tarla, 3 ev, 3 arsa, 1 fındık bahçesi, 1 bahçe, 1 ahşap ev ve arsa ile 1 ahşap samanlık ve bahçe olmak üzere toplam 23 taşınmaz ile 6 aracın bulunduğu tespit edildi. Söz konusu taşınmaz ve araçlara tedbir konulurken, şüphelilerin banka hesaplarına da tedbir uygulandığı öğrenildi.

"Benim çaresizliğimden faydalandılar"

Mağdurlardan Fatma Balaban (55) yaşadıklarını anlatarak, "Biz ev almak istiyorduk. Biz apartman görevlisiyiz, kapıcı dairesindeyiz. Ev almak için eşim internetten aramış, bulmuş. Gittik baktık, iki üç ev gösterdiler. Bir tane ev gösterdiler, onu beğendik. Sonra bizden, 200 Bin TL kapora istediler. O günü aniden 'abla şöyle olur, anne böyle olur, abi böyle olur', başımıza yığıldılar. Ben de ne olduğumu anlayamadım. 200 bin lira kaporayı oğluma attırdım bankadan. Bana kredi çektirmeye de çalıştılar ancak bankadan kredi çıkmadı. Sonra ben kaporamı istemeye gittim. 'Abla paran elinde hazırsa bugün üçte tapu elinde' dedi. Ben de ziynet eşyalarım vardı çantamda, üstümdeydi. Onun bildiği kuyumcuya gittik, bozduk. Ben ne olduğumu anlayamadım. Annem de yoğun bakımdaydı. Evimi de lağım faresi basmıştı. Ben evden bir an önce kurtulmak için, çare arıyordum. Benim çaresizliğimden faydalandılar. O beni orada da dolandırdı, orada da kandırdı. 2.5 milyon TL tuttu orada ama benim altınlarım 3 Milyon lira tutuyordu. Ofise geldiğimizde parayı elimde aldı. 'Saat geç oldu tapu yetişmez Pazartesi halledeceğiz' dedi. Pazartesi gittik mal sahibi yurt dışında dedi. Bir hafta sonra diye diye 3 ay oyaladı. Eğer altınlarımı şu anda bozdurmuş olsaydı 5.5 milyon tutardı" ifadelerini kullandı.

Mağdurlardan Erkan Bakırcı (36) ise, "İstanbul Esenyurt'ta internet sitesinde bir tane ilan gördüm. O ilanla ilgili telefon numarasıyla arama yaptım. Bu G.K. Emlak ile görüştüm. Orada çalışan sekreteri açtı telefonu. Gittiğimde o evin bana satılamayacağını, ondan sonra bana başka bir ev gösterdiler. Daha sonrasında gittim o eve baktım. Evi beğendim, aldım. Ondan sonra benden 100 bin lira kapora istediler. Daha sonrasında ertesi gün aradığında 'İşte sana kredi çıkmıyor. İşte 500 bin lira daha para vermen gerekiyor' dedi Erkan. Ondan sonra ben de kendisine bu 500 bin daha gönderdim, toplamda 600 bin lira para gönderdim. Yani kimse inanmasın bunlara, kanmasınlar" şeklinde konuştu.

Öte yandan şüphelilerin, dolandırdıkları mağdurları mesaj yoluyla tehdit ettiği, "Şikayetini geri çekersen paranı öderiz" şeklinde mesajlar attıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bir internet sitesinde yayınladıkları ilanlar ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı