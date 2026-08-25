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Dolly Parton 80 Yaşında Hayatını Kaybetti

Dolly Parton 80 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Amerikalı country müziğinin efsane ismi Dolly Parton, 80 yaşında Nashville'de hayata gözlerini yumdu. Ailesi sosyal medyadan acı haberi duyururken, yeğeni Brian Seaver 'Işık içinde yaşadı' dedi. Sanatçının 59 yıllık eşi Carl Thomas Dean'ı da 2025'te kaybetmiştik.

Amerikalı country sanatçısı Dolly Parton'ın ailesi, ünlü ismin ölümünü sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Seksen yaşındaki Parton'ın Nashville, Tennessee'de hayatını kaybettiği açıklandı.Parton'ın yeğeni Brian Seaver, yayınladığı video mesajında, "Dolly ışık içinde yaşadı ve şüphesiz ki şu an İsa'nın kollarında" ifadelerini kullandı.Ünlü ismin 59 yıllık eşi Carl Thomas Dean 2025 yılında ölmüştü.Parton özellikle Jolene isimli country şarkısına getirdiği yorumla dünya çapında tanındı.Dolly Parton birçok filmde de rol aldı.Haber gelişiyor...

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