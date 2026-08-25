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Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş

Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş Haber Videosunu İzle
Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş
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Marmaris’te turistlere yönelik düzenlenen tekne turlarında kaydedilen görüntüler yabancı turistlerin dikkatini çekti. Teknede kostüm giyerek dans eden erkek dansçıların görüntülerini paylaşan Rus bir turist, yaşadıklarını esprili bir mesajla aktardı.

  • Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen bir tekne turunda erkek dansçıların kadın kıyafetlerini andıran kostümlerle gösteri yaptığı görüntüler bir Rus turist tarafından kaydedildi.
  • Bir sosyal medya kullanıcısı, görüntüleri ilk bakışta Tayland'da çekilmiş sandığını belirterek 'Tayland sandım, Türkiye'ymiş' yorumunu yaptı.
  • Farklı ülkelerden kullanıcıların konuya ilişkin yorumları arasında 'Türk turizmi nereye gidiyor?' ifadesi de yer aldı.

Türkiye’yi garip görüntülerle tanıtan turistik etkinliklerden biri, bu kez Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen bir tekne turunda gündeme geldi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede tur teknelerinde gerçekleştirilen eğlence programlarından birinde, erkek dansçıların farklı kostümlerle yaptığı gösteri dikkat çekti.

MARMARİS’TE TEKNE TURUNDA GARİP GÖSTERİ

Marmaris, özellikle yaz aylarında Türkiye’nin en yoğun turizm merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bölgede günübirlik tekne turları, koy gezileri, müzikli eğlenceler ve çeşitli gösteriler turistlere sunulan aktiviteler arasında yer alıyor.

Son olarak bir Rus turistin katıldığı tekne turunda kaydettiği görüntüler dikkat çekti. Görüntülerde erkek dansçıların kadın kıyafetlerini andıran kostümlerle turistlerin önünde dans ettiği görüldü.

Turist görüntülerde, “Türkiye’ye tekne turuna çıkalım mı? Orada neler ilginç olabilir acaba?” ifadelerini kullandı.

YABANCI TURİSTLERDEN PEŞ PEŞE YORUMLAR GELDİ

Farklı ülkelerden kullanıcıların konuya ilişkin yaptığı yorumlar da dikkat çekti. Bazı kullanıcılar gösteriyi eğlenceli bulurken bazıları ise Türkiye’deki turistik eğlence anlayışını sorgulayan ifadeler kullandı.

Yorumlardan birinde “Türk turizmi nereye gidiyor?” ifadesi kullanılırken, başka bir kullanıcı görüntüleri ilk bakışta Tayland’da çekilmiş sandığını belirterek “ Tayland sandım, Türkiye’ymiş” yorumunu yaptı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

Utanç verici, Ülkemizde ahlak denilen bir şey kalmamış.

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Tip belli

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