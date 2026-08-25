Motokuryeyi tekme tokat dövdüler
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir motosikletli kurye, sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Tekme tokat darbedilen kuryeyi araya giren vatandaşlar güçlükle kurtardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir motosikletli kurye, sokak ortasında çıkan tartışmada kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan gerginliğin büyümesi üzerine çevredeki grup, kuryeyi tekme ve tokatlarla darbetti.
GÜÇLÜKLE KURTARILDI
Olayı gören vatandaşların araya girmesiyle kurye kalabalığın elinden güçlükle kurtarıldı. Yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: Haberler.com