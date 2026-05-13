Ankara elektrik kesintisi! 13-14 Mayıs Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Mayıs günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

13 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, 465, 447, 429, 433, 434, 431, 448, 555 ve 435 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Büryan, Kaşgar, Akıncılar, Baraj, Beylerbeyi, Cevher, Sencer, Pasinler, Çağrıbey, Selçukbey, Kılıçarslan, Melikşah, Selçuklu ve Dandanakan sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Tek Lojmanları, 3205, 3206, 3204, 3203, 3117, 3091, 3115, 3111, 3092, 3089, Gicik ve 3053 sokaklarında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında Orhangazi, 3033, Gicik ve 3212 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Kavaklı bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Serpmeevler, Peçenek ve Tatlar Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 12.00 saatleri arasında Merkez ve Aşağı sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Kavaklı Yolu ve Kavaklı bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.45 ile 10.45 saatleri arasında Tatlar Mahallesi ve Kavaklı bölgesinde kısa süreli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BEYPAZARI

13 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Şeyh Şamil, Kuyumcutekke, Kızılcasöğüt ve Acısu bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında aynı bölgelerde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi devam edecektir.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Dibekören, Alaaddin, Çakmak, Çınar, Dik Çakmak ve Karcıkaya Dere Sağ bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÇANKAYA

13 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Ahmetadil, 465, 447, 429, 433, 434, 431, 448, 555 ve 435 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında 787, 963, 980, 983, 982, 794, 948, İlker ve 981 sokaklarında bakım çalışması yapılacaktır.

13 Mayıs 2026 tarihinde 13.30 ile 16.30 saatleri arasında Aleksander Dubçek Caddesi’nde elektrik kesintisi olacaktır.

13 Mayıs 2026 tarihinde 16.30 ile 19.30 saatleri arasında Öğretmenler bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Akmeşe, Ceviz, Karaağaç, Kayın, Çınar, Maviçam ve Gürgen sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 13.30 ile 16.30 saatleri arasında 2886, Şehit Remzi Kaplan, 2866, 2865, 2865/2, 2864 Atabilge Sitesi, Selçuk Yula ve 2879 sokaklarında bakım çalışması yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 1184, 1183, Dikmen, 1179, 844, 1180, 1182 ve Ahmet Yesevi sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Reşat Nuri, Nazilli, Selimiye, Kuzgun, Hoşdere ve Yeşilyurt bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Kömürcü ve Yakupabdal bölgelerinde bakım çalışması yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında 665, 554, 555, Karataş ve 555 Cadde’de elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Galip Erdem bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ETİMESGUT

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 1733 ve 1748 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Aşağı Yurtçu, 4556 ve Atabey bölgelerinde bakım çalışması yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 13.00 ile 15.30 saatleri arasında Çiçektepe ve Aşağı Yurtçu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında Kutludüğün, Kağnıdere, Karacadere, Yunus Emre, Evren, Acarlar, Ardıçözü ve çevresindeki çok sayıda sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Eskişehir Devlet Yolu, Yapracık 1. Köy, Yapracık 2. Köy, Yapracık Mahallesi ve Evliya Çelebi bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 13.00 ile 15.30 saatleri arasında Eskişehir Devlet Yolu ve Dumlupınar bölgelerinde bakım çalışması yapılacaktır.

KALECİK

14 Mayıs 2026 tarihinde 13.45 ile 16.45 saatleri arasında Karahöyük bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.45 ile 16.45 saatleri arasında Çiftlikköy, Kozayağı ve Eskiköy bölgelerinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

SİNCAN

13 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Elmas, Kaya, Bahçe, Ayaş ve Şehit Fatih Tezel bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 1601, Çiçektepe ve Yeni Peçenek bölgelerinde bakım çalışması yapılacaktır.

13 Mayıs 2026 tarihinde 13.00 ile 15.30 saatleri arasında Çiçektepe bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Levent, Güvercin, Kısa, Saka, Nur, Çağlayan, Papatya, Sakarya, Plevne, Oba ve Fırat bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 13.00 ile 15.30 saatleri arasında Çiçektepe ve Aşağı Yurtçu bölgelerinde bakım çalışması yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Sincan Doğal Besi Çiftliği, Akasya ve Türkobası bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Aşık Veysel, Abbas, Güldereli, Hale ve Maliköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Levent, Pazar, 16/2, 18/1, Fecri Ebcioğlu ve 19/2 sokaklarında bakım çalışması yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 11.00 saatleri arasında Yenihisar, Yaprak, Badem, Goncagül, Turgut Özal, Merzifon ve Tandoğan bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİMAHALLE

13 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 14.30 saatleri arasında 1237, 1238/2, 1238/1 ve 1238 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Göl, Demirci, Merkez, Kılcan, Yayla, Isırganlı, Hıdıroğlu ve Davutoğlu bölgelerinde bakım çalışması yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.15 ile 13.15 saatleri arasında Şehit Hakkı Sözer, Akgüvercin, Ünsal ve çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet ve 2307 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 12.00 saatleri arasında Susuz Mahallesi, 5330, 5317, 5318, 5329, 5316 ve 2. İnönü bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında 540, 548, 644, 948, 550, 565 ve 567/2 sokaklarında bakım çalışması yapılacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 00.45 ile 05.45 saatleri arasında Ahmet Hamdi bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

15 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 2331, Batı Bulvarı Modernkent ve Batı Bulvarı Nurol Sitesi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.