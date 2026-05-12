Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Mayıs Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Mayıs günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

13 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil Mahallesi ile 465, 447, 429, 433, 434, 431, 448, 555 ve 435 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3089, 3148, 3154, 3053, 3078, 3058, 3039, 3146, 3095, 3066, 3096 ve 3092 numaralı sokaklar ile Gicik bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Mayıs 2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında 3090, 3040, 3062, 3061, 3044, 3098, 3043, 3097, 3039, 3100, 3101 ve 3103 numaralı sokaklar ile Gicik bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Mayıs 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında 3041, 3085, 3043, 3084, 3047 ve 3053 numaralı sokaklar ile Gicik bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Mayıs 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında 939, 1212, 912, 924, 938, 941, 929, 518, 937, 928, 936, 940 ve 942 numaralı sokaklar ile Osmanlı, Şehit Ali Rıza Bulut, Bademlik Yolu, Şehit Uğur Akgündüz ve Şehit Ali Ekşioğlu caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

13 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında Büryan, Kaşgar, Akıncılar, Baraj, Beylerbeyi, Cevher, Sencer, Pasinler, Çağrıbey, Selçukbey, Kılıçarslan, Melikşah, Selçuklu ve Dandanakan caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Tek Lojmanları bölgesi ile 3205, 3206, 3204, 3203, 3117, 3091, 3115, 3111, 3092, 3089 ve 3053 numaralı sokaklar ile Gicik bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında Orhangazi Caddesi, 3033 ve 3212 numaralı sokaklar ile Gicik bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Kavaklı bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AYAŞ

13 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Ergenekon, Beypazarı, Tekke Küme, C Kümesi Ilıca, Güneyce, Perili, Akkaya, Şehit Hilmi Çayırlıoğlu ve Gazi caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Akkaya A Kümesi, Fatih Sultan Mehmet 1, Köroğlu, Çiğdem, Özçaltı, Harmanlık, Savaşlar, Oğuz, Lale 1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, 1. Meyvabükü, Kiymir Çayı Sahil, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Yeni Mahalle, Sorgun, Alperenler, Meyvabükü, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, 1. Yelli, Atatürk, Semerci, Kökez, Güzel, Çukuryazısı, Ahmet Onbaşı, 2. Yelli ve Akçakese bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Murat, Tepe, İmamoğlu, Polatlı 1, Gülami, Mutlu, Şehit Olgun Gökmen, Emek ve Emek Yeni bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Mayıs 2026 tarihinde 10.30 ile 18.00 saatleri arasında Burhan Demirbaş, Tekke, Ayaş Polatlı Yolu ve Tepe bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Akkaya A Kümesi, Fatih Sultan Mehmet 1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale 1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk, Semerci ve Ahmet Onbaşı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Murat, Tepe, İmamoğlu, Polatlı 1, Gülami, Mutlu, Şehit Olgun Gökmen, Emek ve Emek Yeni bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 10.30 ile 18.00 saatleri arasında Burhan Demirbaş, Tekke, Ayaş Polatlı Yolu ve Tepe bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

12 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 17.30 saatleri arasında Akçalı, Dibekören, Saray, Haydarlar, Kabalar, Karacaören, Karaören, İmirze Koçak, Mehmet Tezer, Şehit Halil Koçak, Mehmet Yıldırım, Gumete, Yaaplar, Pazarönü, Kozbeli, Celal Bayar, Gazi, Atatürk, Hastane, Mehmet Çakır, Dedem Pınarı, Cumhuriyet, Gökgöz, Hafız Baba, İsmail İnce, Aktopraklık, Rıza Uysal, Umut Çayırı, Eski Karakol, Mezarlık, Kaşharman, Kıbrıscık Karaşar, Nadarlar, Malazgirt, Kaldırım, Ammaç Çayırı, Kerbanlar, Köseler, Saray Küme, Uşakgöl ve Yiğerler bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

13 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Şeyh Şamil, Kuyumcutekke, Kızılcasöğüt ve Acısu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Şeyh Şamil, Kuyumcutekke, Kızılcasöğüt ve Acısu bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇANKAYA

13 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Ahmetadil Mahallesi ile 465, 447, 429, 433, 434, 431, 448, 555 ve 435 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.17 saatleri arasında Kanuni Sultan Süleyman Caddesi ve 3621 numaralı sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 15.00 saatleri arasında Kanuni Sultan Süleyman Caddesi ve 3621 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Güneypark bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Mayıs 2026 tarihinde 13.30 ile 16.30 saatleri arasında Güneypark bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

13 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında 787, 963, 980, 983, 982, 794, 948 ve 981 numaralı sokaklar ile İlker bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Mayıs 2026 tarihinde 13.30 ile 16.30 saatleri arasında Aleksander Dubçek Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Mayıs 2026 tarihinde 16.30 ile 19.30 saatleri arasında Öğretmenler bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Akmeşe, Ceviz, Karaağaç, Kayın, Çınar, Maviçam ve Gürgen bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 13.30 ile 16.30 saatleri arasında 2886, 2866, 2865, 2865/2 ve 2879 numaralı sokaklar ile Şehit Remzi Kaplan Caddesi, 2864 Atabilge Sitesi ve Selçuk Yula bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 1184, 1183, 1179, 844, 1180 ve 1182 numaralı sokaklar ile Dikmen ve Ahmet Yesevi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ETİMESGUT

12 Mayıs 2026 tarihinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında 625, 11 ve 12 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Kayı, Bahçeli, Baykan, Behçet Necatigil, Belediye, Cevher, Şehit Burak Türkoğlu, Feyza, Buse, Bilal Habeşi, Ayaş Ankara Yolu Harikalar Parkı, Baharat, Bildiren, Birtat, Ayaş Ankara Yolu, Bedri, Bayraklı, Menderes, Devrimler, Abdurrahim Karakoç, Bahtışen, Bilal ve Canlı bölgeleri ile 346, 370, 371 ve 373 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 1733 ve 1748 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Aşağı Yurtçu, 4556 numaralı sokak ve Atabey bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 13.00 ile 15.30 saatleri arasında Çiçektepe ve Aşağı Yurtçu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

14 Mayıs 2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında 2283, 2260, 2250, 2255, 2251, 2239, 2277, 2282, 2287, 2254, 2242, 2198, 2201, 2304, 2305, 2265, 2191, 2199, 2296, 2228, 2294, 2299, 2275, 2262, 2292, 2297, 2272, 2247, 2264, 2218, 2253, 2281, 2267, 2301, 2268, 2286, 2278, 2291, 2302, 2276, 2285, 2167, 2266, 2261, 2295 ve 2300 numaralı sokaklar ile Taş Ocakları, Karakaya Kutludüğün, Şehit Şeref Seymen, Yunus Emre, Karacadere, Evren, Kağnıderesi, Kutludüğün, Pınar, Acarlar ve Ardıçözü bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.