Ankara'da okullar tatil mi SON DAKİKA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporlarına göre Ankara'da kar yağışı için saatler sayılıyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde karın etkisini artırması beklenirken, bu durum öğrencilerin tatil beklentisini yükseltti. Türkiye'nin farklı bölgelerinde eğitim öğretime ara verilmesi, Ankara için de benzer bir karar alınır mı sorusunu beraberinde getirdi. Ankara Valiliği'nden gelecek olası açıklamalar yakından takip edilirken, öğrenciler ve veliler "yarın okullar tatil edildi mi?" sorusuna yanıt arıyor.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 31 ARALIK İÇİN AÇIKLAMA VAR MI?

Ankara'da beklenen kar yağışı, öğrenciler ve veliler arasında "okullar tatil olacak mı?" sorusunu yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. Türkiye'nin birçok ilinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından gözler Ankara Valiliği'ne çevrildi. Başkentte gece saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışıyla birlikte tatil beklentisi yükseldi.

Ankara'da yarın için şu ana kadar alınmış resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Ankara Valiliği tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak meteorolojik veriler doğrultusunda kar yağışının artması ve günlük yaşamı olumsuz etkilemesi halinde tatil kararı alınabileceği ifade ediliyor. Resmi bir duyuru yapılması durumunda gelişmeler anlık olarak takip edilecek.

METEOROLOJİ'DEN SOĞUK VE BUZLANMA UYARISI

Son meteorolojik değerlendirmelere göre Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte hava sıcaklıklarında ciddi düşüş yaşanıyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.

Yetkililer, düşük sıcaklıkların etkisiyle sis ve pus oluşabileceğini belirtirken, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Soğuk havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE YENİ YILA KAR VE SOĞUK HAVAYLA GİRİYOR

Meteorolojik tahminlere göre Türkiye, yeni yıla soğuk ve yağışlı bir havayla giriş yapacak. Yılın son günü ve yeni yılın ilk gününde yurt genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak görülmesi beklenirken, iç bölgelerde yağışların kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği belirtiliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENTİSİ

Yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Perşembe günü ise rüzgarın bazı bölgelerde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

YILBAŞINDA BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMU

• Ankara: Çok bulutlu, kar yağışlı, en düşük -6°C, en yüksek 2°C

• İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, en düşük -1°C, en yüksek 5°C

• İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, en düşük 0°C, en yüksek 10°C

• Konya: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı, en düşük -1°C, en yüksek 8°C

• Antalya: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı, en düşük 8°C, en yüksek 16°C

• Adana: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağmurlu, en düşük 4°C, en yüksek 14°C

• Diyarbakır: Çok bulutlu, kar ve karla karışık yağmurlu, en düşük -12°C, en yüksek 3°C

• Erzurum: Çok bulutlu, yer yer yoğun kar yağışlı, en düşük -16°C, en yüksek -2°C

• Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, en düşük 2°C, en yüksek 12°C

• Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar yağışlı, en düşük 2°C, en yüksek 6°C

VALİLİK UYARISI

ANKARA SATLİK HAVA DUURMU (31 ARALIK)



ÇARŞAMBA

00.00 – 03.00

Hava durumu:Kar yağışlı

Sıcaklık: 1°C

Hissedilen: 1°C

Nem: %81

Rüzgâr yönü: ↑

Rüzgâr hızı: 7

Maks. rüzgâr: 19

03.00 – 06.00

Hava durumu: Kar yağışlı

Sıcaklık: 0°C

Hissedilen: -2°C

Nem: %88

Rüzgâr yönü: ?

Rüzgâr hızı: 7

Maks. rüzgâr: 18

06.00 – 09.00

Hava durumu: Kar yağışlı

Sıcaklık: 1°C

Hissedilen: 1°C

Nem: %96

Rüzgâr yönü: →

Rüzgâr hızı: 9

Maks. rüzgâr: 19

09.00 – 12.00

Hava durumu: Kar yağışlı

Sıcaklık: 1°C

Hissedilen: 1°C

Nem: %89

Rüzgâr yönü: →

Rüzgâr hızı: 8

Maks. rüzgâr: 20

12.00 – 15.00

Hava durumu: Kar yağışlı

Sıcaklık: 2°C

Hissedilen: 2°C

Nem: %88

Rüzgâr yönü: →

Rüzgâr hızı: 10

Maks. rüzgâr: 23

15.00 – 18.00

Hava durumu: Kar yağışlı

Sıcaklık: 1°C

Hissedilen: 1°C

Nem: %72

Rüzgâr yönü: ?

Rüzgâr hızı: 11

Maks. rüzgâr: 24