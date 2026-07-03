4-5-6 Temmuz İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4-5-6 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

4 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Merkez Yeşilbayır Mahallesi Şimşir Sokak'ta deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Merkez Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağcılar

5 Temmuz 2026 tarihinde 00.00 ile 05.00 saatleri arasında Merkez 15 Temmuz Mahallesi'nde 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1451, 1452, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511 numaralı sokaklar ile Cami Yolu, Gülbahar, Halkalı ve Şehit Murat Karayazı sokaklarında, ayrıca Mahmutbey Mahallesi Atlas Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Temmuz 2026 tarihinde 00.00 ile 05.00 saatleri arasında Merkez Mahmutbey Mahallesi 2664. Sokak, Atlas Sokak ve Taşocağı Yolu Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Temmuz 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında İnönü Mahallesi 415, 426, 428, 435, 436, 437, 438, 439 ve 440 numaralı sokaklar ile Hoca Ahmet Yesevi Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında Çınar Mahallesi 789. Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bakırköy

6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Şenlikköy Mahallesi Adakale, Eceler, Füze, Günyüzü, Harman, Saruhan, Yeşilada, Çatal ve İnci sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Ziya Gökalp Mahallesi 2738 ve 2746 numaralı sokaklar ile Abdullah Paşa, Akça, Boncuk, Civelek, Dağarcık, Deva, Hürriyet, Mehmetçik, Sefa, Seren, Tosun Paşa, Çilek, İkbal ve İlkay sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Şahintepe Mahallesi 2243 ve 2244 numaralı sokaklar ile Ayrancı, Banu, Bilgin, Gültepe, Kiraz, Nadide, Nadir, Nedim, Nigar, Nil, Taner, Uğur Mumcu ve Vişne sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Şahintepe Mahallesi 2239 ve 2241 numaralı sokaklar ile Gamze, Güney, Kaya, Köprü Yolu, Nadide, Nadir, Nedim, Nigar, Vişne, Yılmaz, Yuva ve İklim sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

4 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Yakuplu Mahallesi'nde abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Adnan Kahveci Mahallesi Büyükdere, Erman, Ihlamur, Kuştepe ve Çamlıtepe sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa ve Özgür sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Adnan Kahveci Mahallesi Erenler Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Yakuplu Merkez Mahallesi'nde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

5 Temmuz 2026 tarihinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında Havaalanı ve Oruçreis mahallelerinde abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Temmuz 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında 15 Temmuz Mahallesi İsmet Yılmaz Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Oruçreis Mahallesi Giyimkent 9. Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi 246. Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında Nine Hatun Mahallesi 158. Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 08.00 ile 15.00 saatleri arasında Oruç Reis, Turgut Reis mahalleleri ile Turgut Reis Mahallesi 470. Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Oruçreis Mahallesi 599 ve 604 numaralı sokaklar ile Gazi ve Karadeniz sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi Fatih Sokak'ta yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

5 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Akçaburgaz ve Cumhuriyet mahallelerinde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Zafer Mahallesi 149, 150 ve 174 numaralı sokaklar ile Adile Naşit Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında Bağlarçeşme Mahallesi 1104, 1121, 1123, 1166, 1167, 1168 ve 1169 numaralı sokaklar ile Bağlarçeşme ve Ondokuz Mayıs sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Bağlarçeşme Mahallesi 1106, 1114, 1117, 1118 ve 1126 numaralı sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 13.30 ile 18.00 saatleri arasında Bağlarçeşme Mahallesi 1104, 1164, 1165, 1168, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174 ve 1175 numaralı sokaklar ile Bağlarçeşme ve Ondokuz Mayıs sokaklarında, Fatih Mahallesi 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 947, 949, 950, 956 ve 958 numaralı sokaklar ile Bahçe Yolu Sokak'ta, ayrıca Üçevler Mahallesi Bahçe Yolu Sokak'ta kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güngören

6 Temmuz 2026 tarihinde 07.30 ile 13.00 saatleri arasında Güneştepe Mahallesi Soğanlı Sokak ile Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer

4 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Uskumruköy Mahallesi Konmaz Sokak'ta yatırım kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan tesislerin yenilenmesi nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Temmuz 2026 tarihinde 01.00 ile 07.00 saatleri arasında Ferahevler Mahallesi'nde önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Temmuz 2026 tarihinde 00.00 ile 07.00 saatleri arasında Ayazağa Mahallesi Dereboyu 1 Sokak ile Maslak Mahallesi Ahi Evran ve Büyükdere caddelerinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi

5 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci, 2451. Sokak ve Eski Edirne Asfaltı ile Çanakkale Şehitleri Sokak'ta, Uğur Mumcu Mahallesi 2310. Sokak, Eski Edirne Asfaltı ve K Sokak'ta, ayrıca Yunus Emre Mahallesi 1389/1. Sokak'ta önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Zeytinburnu

6 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Telsiz Mahallesi 85. Sokak'ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.