Haberler

Denizolgun'un Mezarı Yarın Açılıyor: Cemaat Akın Etti

Denizolgun'un Mezarı Yarın Açılıyor: Cemaat Akın Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun’un İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrinin yarın sabah açılacağının öğrenilmesi üzerine çok sayıda cemaat üyesi tarafından ziyaret edilerek dualar okundu.

Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun'un İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrinin yarın sabah açılacağının öğrenilmesi üzerine çok sayıda cemaat üyesi tarafından ziyaret edilerek dualar okundu.

2016 yılında hayatını kaybeden mimar, eski milletvekili, eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün, yıllar sonra yeniden soruşturma gündemine taşınması ve mezarının yarın sabah açılmasına karar verilmesi üzerine cemaat mensupları kabir başına akın etti.

Gün boyu süren ziyaretlerde kabri çevreleyen çok sayıda cemaat üyesi dualar etti. Yarın sabah saatlerinde gerçekleştirilecek mezar açma işlemi öncesinde kabir çevresinde büyük bir insan yoğunluğu oluşurken, cemaat mensuplarının duaları eşliğinde ziyaretlerini sürdürdükleri görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni Partili milletvekiline bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Galatasaray'la da anılan Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı

Galatasaray'la da anılan dünyaca ünlü yıldız isim, sahada yine bayıldı
Forması çıkartılmaya çalışılmıştı! Büyük buluşma gerçekleşti

Beklenen büyük buluşma gerçekleşti
İsmail Kartal, Asensio tercihinin sebebini açıkladı

Asensio'yu yedek bırakan Kartal'dan maça dakikalar kala flaş açıklama

Türk beyaz eşya devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi

Türk devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi
Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı

Restoranda kan donduran suikast! Kadın avukata kurşun yağdırdı