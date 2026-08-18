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Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler Haber Videosunu İzle
Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler
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Sıra dışı estetik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Genç bir kadın, estetik müdahaleyle "vampir dişi" yaptırdığı meşakkatli süreci ve ortalama iki saat süren operasyonun tüm detaylarını çektiği video ile anlattı.

  • Bir kadın, 'vampir dişi' estetiği yaptırma sürecini saniye saniye kayıt altına alarak internet üzerinden paylaştı.
  • İşlem öncesinde detaylı çene ve diş yapısı taraması için hızlı bir MR çekildiği belirtildi.
  • Vampir dişi estetiği işleminin ortalama 2 saat sürdüğü ifade edildi.

Son yıllarda artan farklı estetik ve vücut modifikasyonu trendlerine bir yenisi daha eklendi. İnternette hızla yayılan bir video, sıra dışı güzellik anlayışlarının geldiği son noktayı gözler önüne serdi. Kendisine "vampir dişi" yaptırmaya karar veren bir kadın, bu ilginç süreci saniye saniye kayıt altına aldı.

"HIZLI BİR MR SONRASI BİLGİ ALIYORUM"

Sürecin nasıl ilerlediğini merak edenler için operasyon öncesi ve sırasındaki anları detaylandıran genç kadın, işlemin tıbbi boyutuna da değindi. Videoda doktor kontrolünde olduğunu belirterek, "Hızlı bir MR sonrası yapılacak işlemle ilgili bilgi alıyorum" ifadelerini kullandı. Bu aşama, estetik müdahalenin öncesinde detaylı bir çene ve diş yapısı taramasının yapıldığını gösterdi.

İŞLEM 2 SAAT SÜRÜYOR

Görüntülerin devamında operasyonun süresi ve detayları hakkında da bilgi verilirken, işlemin sanıldığı kadar kısa sürmediği vurguladı. Süreci özetleyen kadın, "İşlem ortalama 2 saat sürüyor" diyerek vampir dişi estetiğinin oldukça uğraştırıcı bir uygulama olduğunu dile getirdi. Paylaşılan bu anlar kısa sürede büyük yankı uyandırırken; kişisel estetik tercihlerinin sınırları bir kez daha tartışma konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com
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