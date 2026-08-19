Haberler

Romelu Lukaku'dan Kadıköy atmosferi için özel itiraf

Romelu Lukaku'dan Kadıköy atmosferi için özel itiraf
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lyon maçının ardından konuşan Romelu Lukaku, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçın ardından taraftarların atmosferine hayran kaldığını söyledi. Belçikalı oyuncu, "Kadıköy, kariyerimde görmüş olduğum en iyi ambiyans olabilir'' dedi.

  • Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, Lyon ile 1-1 berabere kaldıkları maçta sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı.
  • Lukaku, Kadıköy'deki atmosferi kariyerinde gördüğü en iyi ambiyans olarak nitelendirdi.
  • Lukaku, Lyon deplasmanında turu geçmek için son ana kadar savaşacaklarını belirtti.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız ekibi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, yeni transfer Belçikalı golcü Romelu Lukaku karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadelenin son bölümünde oyuna dahil olarak sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıkan tecrübeli forvet, Kadıköy’deki atmosferden son derece etkilendiğini dile getirdi.

''KARİYERİMDE GÖRDÜĞÜM EN İYİ AMBİYANS''

Sarı-lacivertli taraftarların yarattığı ambiansa vurgu yapan Lukaku, "Fenerbahçe taraftarının tutkusunu ve coşkusunu gelmeden önce de biliyordum ancak bunu sahada canlı olarak yaşamak bambaşka bir duygu. Sahaya çıktığım an hissettiğim destek muazzamdı. Bize maç boyunca inanılmaz bir enerji verdiler.  Kadıköy, kariyerimde görmüş olduğum en iyi ambiyans olabilir.'' dedi. 

''TURU GEÇMEK İÇİN SAVAŞACAĞIZ''

Tur şansını değerlendiren Belçikalı yıldız, "İstediğimiz galibiyeti alamadık ancak tur henüz bitmedi. Lyon güçlü bir rakip ama biz de kalitemizin farkındayız. Deplasmanda elimizden gelenin en iyisini yaparak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için son ana kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı

Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı
ABD harekete geçti! İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor

İsrail’in Suriye saldırısı bardağı taşırdı! ABD’den Türkiye hamlesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar

Bulun bu alçakları! Plajda tesettürlü kadınları kayda alıp...

İşte YKS Türkiye birincisinin tercihi: Hayalim gerçekleşti

İşte YKS Türkiye birincisinin tercihi: Hayalim gerçekleşti
Maç sonuna damga vuran görüntü! Uzun uzun konuştular

Maçın sonuna damga vuran görüntü
Şampiyonlar Ligi'nde ilginç gece! Tüm maçlar berabere bitti

Şampiyonlar Ligi'nde ilginç gece! Tüm maçlar aynı sonuçla bitti
Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt adli kontrolle serbest bırakıldı

Cemal Enginyurt’un oğlunun milyonluk para trafiği ortaya çıktı
Galatasaray'da Torreira depremi

Galatasaray'da Torreira depremi
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

Başkent Ankara'daki bu Rezilliği görenler telefona sarıldı