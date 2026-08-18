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Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na tepki

Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na tepki
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü 72. dakikada oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu'nu ıslıklayarak protesto etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Olimpik Lyon’u konuk etti. Çekişmeli geçen mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken, turun düğümü Fransa’daki rövanş karşılaşmasına kaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA PROTESTO

Kritik gecede sarı-lacivertli taraftarların odağında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu vardı. Beklentilerin uzağında bir performans sergileyen yıldız oyuncu, mücadelenin 72. dakikasında kenara alınırken Kadıköy tribünlerinin bir bölümü tarafından ıslıklanarak protesto edildi. 

İSMAİL KARTAL DESTEK OLDU

Sahayı moralsiz bir şekilde terk eden tecrübeli kanat oyuncusuna yapılan bu tepki, rövanş öncesi maça damga vuran an oldu. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, oyuncusunun yanına giderek milli futbolcuyu teselli etti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPeker Pekmez Pekmez:

keremin çokta tınında. adam 7m € götürüyo ona bakıyo

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Haber Yorumlarımurat kaya:

İyide asisti yapan kerem, :) o ayrı da kerem bu takımın ilk 11 futbolcusu değil, iyi niyetli ama kapasite bir yere kadar aşamıyor kendini, aşamazda

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