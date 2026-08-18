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Kenan Yıldız'a dev talip

Kenan Yıldız'a dev talip
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İngiliz devi Arsenal, Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız'ı uzun vadeli transfer hedefleri arasında tutmaya devam ediyor.

Juventus formasıyla sergilediği performansla Avrupa futbolunun en gözde yetenekleri arasında yer alan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Premier Lig devi Arsenal’in uzun vadeli transfer listesindeki yerini koruyor.

TRANSFER LİSTESİNİN ÜST SIRASINDA

The Athletic'in haberine göre; Arsenal, 21 yaşındaki genç yıldızı geleceğe yönelik transfer planlamalarında önemli bir hedef olarak değerlendirmeye devam ediyor. İngiliz temsilcisinin Kenan Yıldız’a olan ilgisini sürdürdüğü ve oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği kaydedildi.

KAPI YÜKSEK BONSERVİSLE AÇILACAK

İtalyan devi Juventus ise genç yeteneğini kolay kolay bırakma niyetinde değil. Siyah-beyazlı yönetimin, Kenan Yıldız’ı takımın temel taşlarından biri olarak gördüğü ve olası bir transfer durumunda oldukça yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI

İtalyan ekibiyle başarılı bir dönemi geride bırakan milli futbolcu Juventus formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 11 gol ve 9 asistlik bir katkı sağladı. Genç yeteneğin güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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