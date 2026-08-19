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Celal Şengör'den Edremit Kitap Fuarı'nda konuşma süresini uzatan Ahmet Özer'e müdahale

Celal Şengör'den Edremit Kitap Fuarı'nda konuşma süresini uzatan Ahmet Özer'e müdahale Haber Videosunu İzle
Celal Şengör'den Edremit Kitap Fuarı'nda konuşma süresini uzatan Ahmet Özer'e müdahale
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Edremit Kitap Fuarı'nda düzenlenen “Yerelden İktidara” panelinde konuşan görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken bir müdahale geldi. Panelin ardından söyleşisi olan Şengör, konuşma süresinin dolduğunu belirtmek için sahneye çıkıp Özer'in yanına giderek kolundaki saati gösterdi ve “Süre doldu” dedi.

  • 8'inci Edremit Kitap Fuarı, Edremit Belediyesi tarafından 'Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap' temasıyla Altınkum Fuar Alanı'nda açıldı.
  • Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, 'Yerelden İktidara' panelinde konuşma süresi dolan Ahmet Özer'e sahneye çıkarak 'Süre doldu' diyerek müdahale etti.
  • Müdahalenin ardından Ahmet Özer konuşmasını tamamlayıp sahneden indi; Şengör daha sonra 'İlber Hoca ile Hatıralar' söyleşisinde katılımcılarla bir araya geldi.

Edremit Belediyesi tarafından “Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap” temasıyla düzenlenen 8'inci Edremit Kitap Fuarı, Altınkum Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı.

AHMET ÖZER DE KATILDI

Fuar Koordinatörü Sinan Karahan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Yerelden İktidara” panelinde, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş bir araya geldi. Panelde konuşmacılar, yerel yönetim deneyimleri ve kent sosyolojisi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

CELAL ŞENGÖR’DEN ÖZER’E MÜDAHALE: SAHNEYE GELDİ

Panelin son bölümünde ise dikkat çeken anlar yaşandı. Fuarın onur konuğu olan jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Ahmet Özer'in konuşması sırasında sahneye çıkarak Özer'in yanına kadar geldi. Bir süre ellerini arkasında birleştirerek bekleyen Şengör, daha sonra kolundaki saati göstererek Özer'e “Süre doldu” dedi.

ÖZER KONUŞMASINI SONLANDIRDI

Şengör'ün müdahalesinin ardından Ahmet Özer'in kısa süre sonra konuşmasını tamamlayarak sahneden indiği görüldü. Şengör, panelin ardından başlayan, “İlber Hoca ile Hatıralar” başlıklı söyleşide fuar katılımcılarıyla bir araya geldi.

Umut Halavart
Umut Halavart
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