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Yurt dışında kaçırılan Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

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Yurt dışında kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak, Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin girişimleriyle İstanbul'a getirildi. Çolak, yaşadıklarını anlatarak, ailesi tarafından fidye ödendiğini ve Dışişleri Bakanlığı sayesinde Türkiye'ye sağ salim dönebildiğini belirtti.

Yurt dışında kaçırılan Türk vatandaşı Muhammed Çolak, Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin girişimleriyle İstanbul'a getirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Çolak, basın mensuplarına yaşadıklarını anlattı.

Gaziantep'ten tatil için gittiği yurt dışında Afgan olduğunu iddia ettiği bir grup tarafından kaçırıldığını söyleyen Çolak, grubun elinde kaçırılan başka kişilerin de bulunduğunu aktararak, şöyle dedi:

"İlk 2 gün boyunca fidyeden bahsedilmedi. Sadece yürüdük, dağları aştık. Hırvatistan sınırında fidye için ailemizi aramamızı istediler. Ailemizi aradıktan sonra da ağır şiddetlere maruz kaldık. Ailemiz fidyeyi gönderdikten sonra darp uygulanmadı."

Dağlık bölgedeyken fidyecilerin elinden kaçmaya çalıştığı sırada düştüğünü, gruptaki 2 kişinin kendisini yukarıya çıkardığını belirten Çolak, "Dışişleri Bakanlığımız sayesinde Türkiye'ye sağ salim gelebildim." diye konuştu.

Yurda dönmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çolak, ailesi tarafından 4 bin avro fidye ödendiğini, fidye alındıktan sonra daha fazla fidye talep edileceğini ancak Dışişleri Bakanlığının çabasıyla korkan grubun kendilerini bir dağ yolunda bıraktığını kaydetti.

Çolak, 5-6 gün rehin kaldığını, yaşadıklarını çok net hatırlayamadığını belirterek, vücudunda oluşan darp ve yara izlerini gösterdi.

Kurtarıldıktan sonra ailesiyle telefonla duygusal bir görüşme yaptığını anlatan Çolak, akşam uçağıyla da ailesinin yanına Gaziantep'e gideceğini söyledi.

Olay

Hırvatistan'da kaçırıldığına dair sosyal medyada haberler çıkan Muhammed Çolak için Dışişleri Bakanlığı devreye girmişti.

Bakanlık yetkilileri, Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temasa geçmiş kurtarılan Çolak'ın Saraybosna üzerinden yurda dönmesi için harekete geçilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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