Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Diyarbakır programı kapsamında Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Bayram Bozyel'i ziyaret etti. Kaya, "Kürt sorunu çözülmeden demokrasiyi inşa edemeyiz, barışı kalıcı kılamayız" derken; Bozyel de "Demokratikleşme olmadan Kürt meselesinin çözülemeyeceğini, Kürt meselesi çözülmeden de Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasinin gelemeyeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısının ardından, kısa süre önce 'HEVBENDİ' içinde yer alan siyasetçilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel'i ziyaret eden Kaya, burada Kürt meselesi, demokratikleşme, barış süreci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"DEMOKRATİKLEŞME OLMADAN KÜRT MESELESİNİN ÇÖZÜLEMEYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel, Kürt meselesi ile Türkiye'nin demokratikleşmesini birbirinden ayrı değerlendirmediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Kürdistan Sosyalist Partisi 50 yıllık bir parti, 2016'dan sonra da yasal zeminde faaliyet yürütüyor. Biz Türkiye'nin temel sorunu olarak Kürt meselesinin çözümsüzlüğünü görüyoruz ve bütün diğer sorunların kaynağı olarak tespit ediyoruz. Bu nedenle öncelikle bütün sorunların çözümünün Türkiye'de Kürt meselesinin eşitlik temelinde, Kürt halkının temel hak ve özgürlüklerinin tanınması temelinde bir sistemin kurulmasından geçtiğini düşünüyoruz.

Aynı zamanda tabii ki Türkiye'nin demokratikleşmesini önemsiyoruz ve demokratikleşme olmadan Kürt meselesinin çözülemeyeceğini, Kürt meselesi çözülmeden de Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasinin gelemeyeceğini öngörüyoruz. Bunun için iki meseleyi tavuk-yumurta meselesi gibi iç içe görüyoruz. Birincisi çözülmeden diğeri çözülmez gibi bir bağlamda işte değerlendiriyoruz."

"KÜRT MESELESİ TERÖRE İNDİRGENECEK BİR MESELE DEĞİL"

Şimdi bir süreç var, 2 yıllık bir süreç. Fakat gördüğümüz kadarıyla bu süreç Kürt meselesinin çözümüne değil daha çok PKK'ya silah bıraktırmaya dönük ve zaten iktidar bunu terörsüz Türkiye süreci olarak değerlendiriyor.

Biz elbette PSK olarak silahların susmasından yanayız. Çünkü şu 40 yıllık çatışma döneminden en çok zarar gören Kürtler oldu. Bütün iktidarlar bu argümanı, şiddet ve terör argümanını hem demokratik Kürt hareketine hem de Türkiye demokrasi güçlerine karşı sürekli kullanılageldi. O nedenle şiddetin devreden çıkması ve bu argümanın iktidarın elinden alınmasından yanayız.

Öte yandan sürekli söylüyoruz; Kürt meselesi PKK'ya, çatışmaya, teröre indirgenecek bir mesele değil. Kürt meselesi 100 yıllık, hatta 200 yıllık bir mesele; bir halkın temel hak ve özgürlüklerinin tanınması meselesidir. O nedenle silahlar susarken, silahları sustururken Kürt meselesinin çözüm perspektifini ve Türkiye'nin demokratikleşme ihtiyacını göz ardı etmemek lazım. Çünkü eğer biz bu meseleyi sadece teröre indirger ve Kürt meselesine farklı bir çözüm perspektifiyle bakmaz, Türkiye'de ciddi bir açmazla karşı karşıya olan ve neredeyse artık altı oyulan demokratik sistemi işlemez hale getirmezsek bu mesele yeniden farklı şekillerde, farklı semptomlar halinde devam eder.

O nedenle bütünlüklü bir yaklaşıma ihtiyaç var, bütünlüklü bir çözüm gerekiyor. Bu meseleyi tekrar söylüyorum, hem Kürt meselesi hem demokrasi perspektifi çerçevesinde ele almak lazım."

"TÜRKİYE'DEKİ DEMOKRASİDEN YANA BÜTÜN GÜÇLERLE EL ELE YÜRÜMENİN OLMAZSA OLMAZ BİR KOŞUL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Bozyel, CHP ile diyaloğa ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu çerçevede bir yandan benzer düşünen Kürt hareketiyle iş ve güç birliği yaparken ve daha bir süre önce Hevbendi'yi kurduğumuz için gözaltına alınırken, aranırken bize karşı bir operasyon gerçekleştirilirken; diğer yandan Türkiye'deki demokrasi güçleriyle etkin diyalog içinde olmayı ve mutlaka bu ceberut, bu otoriter, inkarcı sistemi değiştirmek için Türkiye'deki demokrasiden yana bütün güçlerle el ele yürümenin olmazsa olmaz bir koşul olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede CHP ile sizinle diyalog içinde bulunmaktan ve sizi dinlemekten memnuniyet duyarız, tekrar hoş geldiniz."

"KÜRT SORUNU ÇÖZÜLMEDEN DEMOKRASİYİ İNŞA EDEMEYİZ, BARIŞI KALICI KILAMAYIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise Bozyel'in kısa süre önce gözaltına alınmasına değinerek, Kürt meselesinin çözümü ile demokratikleşmenin birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Kaya, şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkanım, öncelikle size ve heyetinize bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca da yakın zamanda bir gözaltı yaşadınız. 12 Eylül kararında birlikte cezaevlerinde de kaldık, birlikte mücadeleden de geçtik. Ama aradan yıllar geçti; 95'te de biz bunları yaşadık, 90'lı yıllarda da yaşadık, 80'li yıllarda da ama bugün tekrar yaşanıyor. Demek ki bir ülkede demokrasi yoksa temel hak ve özgürlüklerden bahsetmek mümkün değil.

Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır İl Binası'nda yaptığımız basın toplantısında çok net bir şey söyledik: Eğer Türkiye'de demokrasiye ihtiyaç varsa ki var; hak, hukuk, adalet inşa edilecekse mutlaka edilmesi gerekiyor. Kürt sorunu çözülmeden demokrasiyi inşa edemeyiz, barışı kalıcı kılamayız. Kürt sorunu çözülürse demokrasi olur. Demokrasi geldiğinde barış olur, barış geldiğinde ekonomik huzur ve refah gelir. Eğer işsizliğe çare bulmak istiyorsak, ekonomik krize çare bulmak istiyorsak ülkenin temel sorununu çözeceksiniz. Temel sorun neyle çözülür? Demokrasiyle. Demokrasi olmadan hiçbir şeyi kalıcı hale getiremeyiz. Türkiye'de barışın sağlanması demek aslında bölgede barışın sağlanması demektir. Eğer Türkiye'de barışı gerçekleştirirsek bölgeye de barışı biz egemen kılacağız.

Bugün Irak'ta yaşanan gerilim Türkiye'yi etkiler mi? Evet, Türkiye'yi etkiler. En çok Diyarbakır'ı etkiler. Eğer Diyarbakır etkileniyorsa İstanbul'da yaşayanlar bundan 'Biz etkilenmiyoruz' deme şansı yok. 86 milyonu ilgilendiren bir sorunla yüz yüzeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine aldığı sorumluluğu amasız, fakatsız hayata geçirmek zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir çerçeve yasa çıktı; çerçeve yasayı kalıcı hale getirmeden, demokratik yasal düzenlemeler yapılmadan barışı egemen kılma şansımız yok. Bunun için de Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. 1989 yılından bu yana defalarca Kürt sorununun çözümüne ilişkin raporlar hazırladık. Bu raporların hayata geçirilmesi için de mücadele ettik. Ama ne yazık ki bugüne kadar bu gerçekleşemedi."

"DEMOKRASİ OLMADAN BARIŞ OLMAZ, BARIŞ OLMADAN DA DEMOKRASİ OLMAZ"

Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rahmetli Demirel'le Erdal İnönü Diyarbakır'a geldiğinde Kürt sorununun çözümü için 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' sözü o dönem söylenmişti. Biz bir kez daha diyoruz ki demokrasiyi gerçekleştirmek için bizim bugüne kadar söylediklerimizin ısrarcısıyız. Bundan 7 yıl önce Diyarbakır'da 'Eşit koşullarda bir arada yaşayalım' paneli düzenlemiştik. Bu panele ben Konya İl Başkanımızı, Samsun İl Başkanımızı, Edirne İly Başkanımızı getirmiştim. Edirne'de eğer bu talep dillendirilmezse, Samsun'da bu talep dillendirilmez, Konya'da bu talep dillendirilmezse bu sorunu çözümüne 86 milyonu katamayız. Dolayısıyla biz burada bu sözü Edirne İl Başkanımızın, Samsun İl Başkanımızın, Konya İl Başkanımızın Cumhuriyet Halk Partisi yaklaşımını söylemesi kıymetliydi. Daha sonra da bu Diyarbakır İl Başkanı'nı, Siirt İl Başkanı'nı, Hakkari İl Başkanı'nı İzmir'e, İstanbul'a, Ankara'ya getirdik. Orada eşit koşullarda bir arada yaşam panelleri yaptık. Yani biz 89'dan bu yana bunu söylüyoruz. Şimdi ete kemiğe bürünme zamanıdır. Kim ki bu sürecin çözümüne katkı sunarsa baş tacıdır. Herkesin farklı fikirleri olabilir, farklı düşünceleri olabilir ama ortak düşünce Türkiye'ye demokrasinin inşası olmazsa olmazdır. Demokrasi olmadan barış olmaz, barış olmadan da demokrasi olmaz. Artık biz diyoruz ki şehit anaları ağlamasın, barış anaları ağlamasın. Buradaki anaların, özellikle Kürt anaların beyaz tülbenti ortaya attığında kavga biter. Şimdi defalarca beyaz tülbent ortaya atıldı. Şimdi bu beyaz tülbentin yerden kaldırılıp barış şerbetinin içilmesi gerekiyor. Bunun için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partiler, parlamentoda bulunmayan siyasi partilerin de sözünü alarak birlikte ortak bir fikir etrafında amasız, fakatsız bu sürecin çözülmesi gerekiyor.

103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi de 50 küsur yıllık. Yani bugünün, yarının partisi değil. 50 yıldır bu uğurda mücadele edenler oldu, kaybedilenler oldu, doğal genel başkanlarınız aranızdan ayrıldı ama siz bugüne kadar bu mücadeleden asla vazgeçmediniz. Bir tek umudunuz var: Çocuklar ölmesin, analar ağlamasın, ülkeye barış ve huzur gelsin. Ekonomik kalkınma ancak barış ve huzurla. Emekli huzura kavuşmak istiyorsa, işsiz genç iş bulmak istiyorsa, atanmayan öğretmen meslek sahibi olmak istiyorsa bunun yolu Türkiye'ye barıştan geçer, demokrasiden geçer. Bunun için Kürt sorununun çözümü emekli sorununun çözümü demektir. Kürt sorununun çözümü işsiz gençlerin sorununun çözümü demektir. Dolayısıyla bunu gerçekleştirmek için 86 milyonun kenetlenmesi lazım. Buna da öncülük edecek olan siyasi partilerdir; barıştan yana, demokrasiden yana olan partilerdir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunun çözülmesi için, Kürt sorununun çözülmesi için üzerimize düşen görev ve sorumluluğun farkındayız. Bunu hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapmak bizim de siyasal görevimizdir diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki: 'Ben ne kadar eşitsem bir Kürt insanı da o kadar eşit olmalıdır. Benim ne kadar söz hakkım ve yaşam hakkım varsa onun da o kadar olmalıdır.' Yani kişi kendisine, kendisine dair istediklerini komşusuna da isterse ancak bu huzur içerisinde bir Türkiye yaratmış oluruz diye düşünüyorum."

Kaynak: ANKA