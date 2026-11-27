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Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında, 5 ayrı suçlama kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke Meclis Başkanlığı'na ulaştı.

FEZLEKEDE VAHİM SUÇLAMALAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke, 20 Kasım'da Adalet Bakanlığına gönderilmişti. Memur ve Parlamenterler Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, TBMM 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

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