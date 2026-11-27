Mustafa Sarıgül hakkındaki dokunulmazlık dosyası Meclis'teGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki dokunulmazlık dosyası Meclise ulaştı. Sarıgül hakkında hazırlanan fezlekede “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı”, “nitelikli cinsel saldırı” ve “haksız mal edinme” suçlamaları yer alıyor.
Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında, 5 ayrı suçlama kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke Meclis Başkanlığı'na ulaştı.
FEZLEKEDE VAHİM SUÇLAMALAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke, 20 Kasım'da Adalet Bakanlığına gönderilmişti. Memur ve Parlamenterler Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, TBMM 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.
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