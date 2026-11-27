5 yıldızlı otelde intihar! Müşteriler yemek yerken kendini boşluğa bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vietnam'ın turistik kenti Nha Trang'da, 5 yıldızlı bir otelde yabancı uyruklu bir erkek intihar etti. Olay, restoran müşterilerinin yemek yediği sırada yaşandı. Olayın ardından müşteriler ve çalışanlar arasında hareketlilik yaşanırken erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
- Vietnam'ın Nha Trang kentindeki 5 yıldızlı bir otelin restoranında 25 Kasım'da yabancı uyruklu bir erkek hayatını kaybetti.
- Olay, restoranda müşterilerin yemek yediği sırada meydana geldi ve intihar şüphesi üzerinde duruluyor.
- Vietnamlı yetkililer olayın koşullarını belirlemek için soruşturma başlattı; ölen kişinin kimliği ve ölüm nedeni açıklanmadı.
Vietnam'ın turistik kentlerinden Nha Trang'da 5 yıldızlı bir otelde yabancı uyruklu bir erkek hayatını kaybetti. İntihar şüphesi üzerinde durulan olay, otelin restoranında müşterilerin yemek yediği sırada yaşandı. Olayın ardından restoran çalışanları ve müşteriler arasında hareketlilik yaşanırken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
MÜŞTERİLER YEMEK YEDİĞİ SIRADA YAŞANDI
Olay, 25 Kasım'da Nha Trang kentindeki beş yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelin restoranında müşteriler masalarında otururken yaşanan olay, çevredekilerin dikkatini çekti. Restoran çalışanlarının hızla olayın yaşandığı bölgeye yöneldiği görüldü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Yabancı uyruklu erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşananların ardından bazı müşteriler masalarından kalkarken restoran çalışanları da bölgeyi kontrol etmek için harekete geçti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Vietnamlı yetkililer, olayın meydana geliş koşullarını belirlemek için soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden kişinin kimliği ve olayın nedeni hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.