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Vietnam'ın turistik kentlerinden Nha Trang'da 5 yıldızlı bir otelde yabancı uyruklu bir erkek hayatını kaybetti. İntihar şüphesi üzerinde durulan olay, otelin restoranında müşterilerin yemek yediği sırada yaşandı. Olayın ardından restoran çalışanları ve müşteriler arasında hareketlilik yaşanırken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MÜŞTERİLER YEMEK YEDİĞİ SIRADA YAŞANDI

Olay, 25 Kasım'da Nha Trang kentindeki beş yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelin restoranında müşteriler masalarında otururken yaşanan olay, çevredekilerin dikkatini çekti. Restoran çalışanlarının hızla olayın yaşandığı bölgeye yöneldiği görüldü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yabancı uyruklu erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşananların ardından bazı müşteriler masalarından kalkarken restoran çalışanları da bölgeyi kontrol etmek için harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vietnamlı yetkililer, olayın meydana geliş koşullarını belirlemek için soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden kişinin kimliği ve olayın nedeni hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.