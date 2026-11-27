77 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Polis kurye kılığına girip yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da 211 ayrı dosyadan toplam 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 yıldır firari olan Ö.Z., Edirne'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Kapısına kask takarak kurye kılığında giden polis ekipleri, "Yemek siparişi getirdim" diyerek şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon anları kameraya yansıdı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Bilişim sistemleri kullanılarak banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan Ö.Z.'nin Edirne'de bulunduğu belirlendi.
211 AYRI DOSYADAN 77 YIL 8 AY HAPİS CEZASI
Hakkında 211 farklı dosyadan toplam 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 150 bin 980 TL adli para cezası bulunan Ö.Z.'nin, 2 yıl 10 ay 4 gündür firari olarak arandığı tespit edildi.
POLİS KURYE KILIĞINA GİRDİ
Şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda polis ekipleri farklı bir yöntem kullandı. Kurye kılığına giren ve kask takan polis, şüphelinin bulunduğu adresin kapısını çaldı. Kapıyı açan şüpheliye "Yemek siparişi getirdim" diyen ekipler, operasyonu gerçekleştirerek Ö.Z.'yi gözaltına aldı.
YAKALANMA ANI KAMERADA
Polisin kurye kılığına girdiği ve şüphelinin yakalandığı anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, "Yemek siparişi getirdim" sözlerine aldanarak kapıyı açan şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı görüldü. Adli makamlara sevk edilen Ö.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.