Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde evlere ve bahçelere taş attığı öne sürülen kişinin yakalanmasını isteyen mahalle sakinleri, yaşadıkları korku nedeniyle geceleri ellerinde fenerlerle nöbet tutuyor. "Geçen gün attığı taş kafama geldi, neye uğradığımı şaşırdım" diyen Gurbet Karakuş, "Attığı taşlar şeker kasesi kadar. Canımızdan olacağız diye korkuyoruz" ifadesini kullandı. Muammer Karakuş ise şahsın geliş saatlerinin belli olmadığını belirterek, "Bu köyün içinden birisi ama kim" dedi.

Evrenköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık bir yıldır geceleri ortaya çıktığını belirttikleri kişinin attığı taşlarla evlerin camlarına zarar verdiğini, kendilerinin ve çocuklarının can güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Mahalledeki iddialara göre, yaklaşık bir aydır gece saatlerinde görüldüğü belirtilen ve sosyal medyada "Gulyabani" benzetmesi yapılan kişi nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. Karanlığın çökmesiyle evlerinden çıkmaya çekinen mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla ellerinde fenerlerle geç saatlere kadar çevrede nöbet tutuyor. Son dönemde daha büyük taşlar atıldığı ve bazı evlerin camlarının hedef alındığı belirtilirken, bir komşularının korku nedeniyle evini terk ettiği ifade edildi.

GEÇEN GÜN ATTIĞI TAŞ KAFAMA GELDİ

Mahalle sakinlerinden Gurbet Karakuş, yaşadıkları olayların devam ettiğini ve yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Atılan taşların giderek büyüdüğünü belirten Karakuş, şöyle konuştu:

"Bu taşlama olayları hala devam ediyor. Bu sefer attığı taşlar öyle böyle değil, oldukça büyük taşlar atıyor. Taşları camlara kadar atmaya başladı. Geçen gün attığı taş kafama geldi, neye uğradığımı şaşırdım. Ondan önce attığı taş çocuğumun ayağına geldi. Biz buna artık bir an önce çare istiyoruz. Tam bir seneyi geçti. Önceden geliyordu buradan geçip gidiyordu. Taş atma olayları 6 aydır başladı ve devam ediyor. Yağmur, çamur, rüzgar fırtına demiyor. Saati de belli olmuyor. Bazen gece 02.00'da geliyor, bazen 03.00'da geliyor. Her gecemiz macera dolu geçiyor burada. Elimizde fenerlerle geziyoruz. Uzaktan görüyoruz ama yetişemiyoruz kendisine. İnce uzun boylu kambur bir şey. Kıyafetini de değiştirmiyor. Aynı şekilde gelip gidiyorsun."

Karakuş, son dönemde İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gündeme gelen kaçak aslana da gönderme yaparak, "Evin önünde şuan durduğumuz yerde can güvenliğimiz yok. Her an bir yerden taş gelebilir kafamıza. Tam açıkta duruyoruz. Biz burada hiç durmuyoruz, korkuyoruz. Evlerin üstü taş dolu. Benim başıma bir şey geldiği zaman mı devlet buraya gelecek? Geldi zaten başıma. Çocuğumun, torunumun kafasına gelebilir. Attığı taşlar küçük değil. İnsan öldürür. İnsanlar evini bırakıp gitti mahalleden bunun yüzünden. Yan komşum da gitti. Attığı taşlar şeker kasesi kadar. Canımızdan olacağız diye korkuyoruz. O adam gelmiş olsa biz ona bir şey yapsak devlet bizi almak için gelir. Dronu İstanbul'da aslan için uçuracaklarına buraya gelip burada bu adam için uçursunlar. İnşallah o aslan buraya gelip o adama denk gelir. En sonunda o aslan kurtarır bizi" diye konuştu.

KAMERALARIN GÖRDÜĞÜ YERDEN GEÇMİYOR

Kendileriyle dalga geçilmesine tepki gösteren ve şahsın güvenlik kameralarının kör noktalarını bildiğini vurgulayan Karakuş, başka bir olay için bölgeye gelen polis ekiplerinin de ayağına taş geldiğini öne sürdü. Karakuş, "İnsanlar bizi gördükleri zaman 'Gulyabaniyi yakaladınız mı, haber var mı, geliyor mu gidiyor mu?' diye dalga geçiyorlar. Bunları diyenler gelsinler bir hafta bizim evimizde kalsınlar bakalım uykuya hasret kalıyorlar mı kalmıyorlar mı? Kimsenin dalga geçmesini istemiyoruz. 'Gulyabani' deyip kestirip atılmasını da istemiyoruz. Bu bir şahıs. Bu bildiğin bir insan. Gulyabani taş alıp tavana atmaz, insan korkutur gider. Görüyorsun arkasından önünden giderken de görüyorsun ama yakalayamıyorsun. Adam bildiğim çekirge gibi kaçıyor. Daha önceden mısır tarlasının içerisinden geliyordu. Şimdi mısır tarlası orada yok. Komşu kamera taktırdı oraya girmiyor. Biz kamera taktırdık bizim bahçeye de girmiyor. Kameranın gördüğü hiçbir yeri geçmiyor. O kadar şeytan birisi. Bir kişi de olmayabilir. Birden fazla da olabilir. Taşın atıldığı tarafa gittiğimiz de zıt tarafımızda beliriyor. Geçtiğimiz günlerde buraya başka bir konuyla alakalı polis gelmişti. O gece çocuğumun kafasına taş geldi. Aynı gece polisin ayağına denk geldi. Biz polis geldi rahat rahat uyuruz diye düşünürken polis bizi uyandırdı. 'Benim ayağıma taş geldi, size şimdiye kadar taş atan oldu mu?' dedi. 'Bir zahmet size de gelsin de inanın' dedim ben de ne yapayım" şeklinde konuştu.

BU KÖYÜN İÇİNDEN BİRİSİ AMA KİM?

Gurbet Karakuş'un kayınpederi Muammer Karakuş ise 28 yıldır mahallede yaşadığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını dile getirerek, "28 senedir buradayım. 28 senedir böyle bir şey görmedim ben. Kaçta gelip gittiği belli olmuyor. 19.00'da geliyor, 21.00'da geliyor, gece 03.00'te geliyor, 04.00'te geliyor. Yatmıyor mu bu adam? Tanıdıklarımız bu adamı çevremizden aramamız gerektiğini söylüyor. Yabancı adam gelip de buradan taş atsa nereye kaçacağını bilemez. Bu köyün içinden birisi ama kim?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı