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İzmir'deki Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bir öğrenci, kadın öğretim görevlisine bıçakla saldırdı. Boğazından yaralanan akademisyen hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KADIN AKADEMİSYENİ BOĞAZINDAN YARALADI

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde meydana gelen olayda, Psikoloji Bölümü öğrencisi olduğu belirtilen bir kişi, fakültede görevli kadın öğretim görevlisine bıçakla saldırdı. Boğazından yaralanan akademisyen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastanede tedavi altına alınan akademisyenin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırının ardından fakülte binasına ve kampüs çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SALDIRININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken saldırının nedeni ve zanlının gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

EĞİTİM-SEN'DEN AÇIKLAMA

Eğitim-Sen Üniversiteler Şubesinden Lülüfer Körükmez, akademisyenin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiklerini belirtti. Olayın ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi alamadıklarını ifade eden Körükmez, saldırganın başka bir bölümden mezun olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi