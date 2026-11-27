Türk sinemasının usta isimleri Türkan Şoray ve Ediz Hun, Öğretmenler Günü dolayısıyla Adana'da düzenlenen Yeşilçam temalı gecede bir araya geldi. Özel Eral Okulları'nın Sheraton Grand Adana'da verdiği "Eral Yeşilçam Gecesi"nin onur konukları olan iki oyuncu, 300'ü aşkın öğretmenle buluştu ve gecede birlikte dans etti.

Gecede Türkan Şoray, Adana'ya gelirken uçakta türbülansa yakalandıklarını ve bu sırada korktuğunu anlattı. Sözü alan Ediz Hun ise aynı anıyı espriyle tamamladı: "Hakikaten gelirken türbülans oldu. Ben de fırsattan istifade Türkan'a sarıldım. O bana sarıldı, ben de ona. Beyler, kaçırmayın böyle fırsatları."

HAYALİ ÖĞRETMEN OLMAKTI

Hürriyet'in aktardığına göre Şoray, gecede bir hayalini de paylaştı. Usta oyuncu, hayatı boyunca öğretmen olmayı çok istediğini ama sinemaya çok genç yaşta başladığı için bu isteğini gerçekleştiremediğini söyledi. Ediz Hun da kendisinin bir öğretmen çocuğu olduğunu anlattı.

GECENİN ARDINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Türkan Şoray, etkinliğin ardından yaptığı paylaşımda geceyi şu sözlerle anlattı: "Üç yüzden fazla öğretmenle ve sevgili meslektaşım Ediz Hun ile birlikte Öğretmenler Günü'nü kutladık. Bu yıl balonun teması Yeşilçam'dı. Dekorlar, süslemeler, öğretmenlerimizin o dönemin ruhunu yansıtan kıyafetleri… O yılları yeniden hatırlamak, o günlerin sıcaklığını hissetmek çok güzeldi."

Öğretmenler de geceye Yeşilçam yıllarını hatırlatan kıyafetlerle katıldı; salonun dekoru da o dönemin havasına göre hazırlandı.

PERDEDE NİCE FİLMDE BULUŞTULAR

"Sultan" olarak anılan Türkan Şoray ile Ediz Hun, Yeşilçam'ın en sevilen ikilileri arasında yer alıyor. İki oyuncu Genç Kızlar, Sinekli Bakkal, Sonbahar Rüzgarı ve Tatlı Meleğim gibi filmlerde başrolü paylaşmıştı.