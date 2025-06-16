Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
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Dünyayı tedirgin eden savaş 4. gününde devam ederken Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonrasında İsrail genelinde alarm durumuna geçildi.

İsrail ile İran arasındaki savaş 4. günde devam ediyor. İsrail'in saldırılarına İran'dan misilleme üstüne misilleme gelirken bilanço her saat ağırlaşıyor. Orta Doğu'daki savaşın gerilimini tırmandıran bir saldırı ise bugün Yemen'deki İran destekli Husiler'den geldi. İsrail'i balistik füzelerle vuran Husiler, ülke genelinde sirenlerin çalmasına neden oldu.

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılarda 4'üncü güne girildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'nın gece saatlerinde açıkladığı verilere göre, başta Hayfa ve Tel Aviv olmak üzere birçok bölgesinde yerleşim yeri, enerji tesisleri ve kamu binalarına füzelerin isabet ettiği açıklandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

İsabet eden füzelerin ardından patlamalar yaşanırken enkaz altında kalanlar için Kızıl Davut Yıldızı ekipleri arama-kurtarma çalışmaları başlattı. Enkaz altından çıkarılan çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca, İsrail Ordusu vatandaşların cep telefonlarına sığınaklardan çıkmamaları yönünde bildirimler gönderdiğini belirtti.

Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

HAYFA'DA ENERJİ SANTRALİNE SALDIRI

İran'dan fırlatılan balistik füzeler Hayfa şehrindeki enerji santraline isabet etti. Elektrik, petrol ve sanayi tesislerinin olduğu öğrenilen bölgede saldırı sonrası patlamalar yaşanırken, büyük çapta yangının çıktığı görüldü.

TEL AVİV'E BİNALARA FÜZE İSABET ETTİ

İran tarafından yapılan saldırılarda Tel Aviv kentinde birçok noktada patlamalar yaşandı. Kentte birçok bina hasar gördü, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İSRAİL'DEN İRAN'A HAVA SALDIRILARI

İsrail Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İran'ın başkenti Tahran'da karadan karaya füze üreten tesislere, radar üslerine ve füze fırlatma rampalarını hedef alarak imha ettiğini açıkladı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in İran saldırısıyla başlayan savaş Tahran'ın misillemeleriyle iyice şiddetlendi. İki taraf da birbirlerine saldırırken can kayıpları arttı. İran'da İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Yaralı sayısının ise 1481 olduğu belirtildi.

Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırılarında ölü sayısı ise 16'ya yükseldi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın dün Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'a düzenlediği saldırıya ilişkin 2 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldığını, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Böylece, İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın yaptığı misillemelerde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

PEZEŞKİYAN'DAN ULUSAL BİRLİK ÇAĞRISI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin Meclis'te açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan "Düşman bizi ve milleti döverek, öldürerek ve suikast düzenleyerek sahneden uzaklaştıramaz. Çünkü bayrağı düşen her kahraman için, bayrağı devralacak ve bu korkakların işlediği zulme, adaletsizliğe, suça ve ihanete karşı duracak yüzlerce başka kahraman vardır" dedi.

"BİZ NÜKLEER SİLAH PEŞİNDE DEĞİLİZ"

İranlıların saldırgan olmadığını ve hükümetinin ABD ile nükleer program konusunda müzakere ettiğini belirten Pezeşkiyan "Biz nükleer silah peşinde değiliz. Bizim bu tür silahlara sahip olma gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

"URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ancak Pezeşkiyan, İran'ın "nükleer enerjiden yararlanma hakkı" olduğunu söyleyerek, ülkenin enerji amaçlı uranyum zenginleştirmeye devam edeceğine söz verdi. İsrail ile yaşanan çatışmanın yarattığı tehlikelere dikkat çeken Pezeşkiyan, halka sorunları ve farklılıkları bir kenara bırakarak birlik olma çağrısı yaptı. Pezeşkiyan, "Farklılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız. Soykırımcı ve suçlu düşmanın saldırganlığına karşı güçlü durmamız gerekiyor" diye konuştu.

HALKA "SIĞINAKLARA GİRİN" ÇAĞRISI

İsrail ordusu, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiğini vurguladı. Cep telefonlarında acil durum alarmları, füzelerin ilerlediği istikamette de saldırı alarmları çaldı.

İsrail ordusu saldırıdan bir süre sonra yaptığı açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin ardından yapılan durum değerlendirmesi sonucunda vatandaşların sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu. İç Cephe Komutanlığı, korunaklı alanlardan ayrılmaya izin verildiğini bildirdi.

Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

NETANYAHU: SAVAŞIN SONUNDA İRAN'DA REJİM DEĞİŞEBİLİR

Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların rejim değişikliğine neden olabileceğini söyledi. Netanyahu, şu ifadeleri kullandı: "Tahran yanıyor. Görevi tamamlamakta kararlıyız. İsrail'in İran liderliğini hedef alan saldırıları, İran'da rejim değişikliğini mümkün kılabilir. İstihbaratımız İran'ın Husiler'e nükleer silah aktarmak istediğini gösteriyor. Şimdi de Tahran'daki Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanını ve yardımcısını öldürdük.

İran halkı şimdi isyan edip etmeyeceğine karar verecek. İsfahan reaktörünü imha ettik, o tesis olmadan nükleer silah geliştirmeleri imkansız. Nükleer programı ve balistik füzelerinden kaynaklanan İran'ın çifte tehdidini ortadan kaldırma misyonumuzu sürdüreceğiz."

Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

TRUMP: SAVAŞA MÜDAHİL OLMAMIZ MÜMKÜN

Trump, İsrail-İran çatışması hakkında ABC News'e açıklama yaptı. ABC News'ten Rachel Scott'a konuşan Trump, İsrail-İran çatışması için şu an ABD'nin müdahil olmadığını belirterek "Ancak müdahil olmamız mümkün." dedi. Trump, ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmada arabulucu olmasına "açık" olduğunu vurgulayarak, "O hazır. Beni aradı. Uzun uzun konuştuk." ifadesini kullandı.

YEMEN İSRAİL'İ BALİSTİK FÜZELERLE VURDU

İsrail ile İran arasındaki savaş tüm gerilimiyle sürerken bir ülke daha Tel Aviv yönetimine karşı harekete geçti. Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'i balistik füzelerle vurdu. Saldırı sonrasında alarm durumuna geçilen İsrail'de sirenler dakikalarca susmadı.

Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İSRAİL-İRA N SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemelerde ise 16 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (24)

Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Hadi inşaAllah. İsrail çok kaşınıyor. aşırı sağcı zihniyet dünyaya fayda sağlamaz

Yorum Beğen150
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıLeven Ergün:

AKP AMERIKA ISRAEL HEPİSİ AYNI

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme65
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Türkiye olarak husiler kadar olamadık Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı nerede

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcetins1971:

işte bu 3.dunya savaşı startı

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKablobükücü:

Top bizim ceza sahamıza yaklaştı, en iyi savunma saldırıdır , vaziyet alalım.

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
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