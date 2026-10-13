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Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi

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Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi
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Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında yarın deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı nedeniyle son idmana katılmayan Romelu Lukaku, İngiltere'ye götürüldü.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın TSİ 22.00'de Aston Villa'ya konuk olacak.
  • Sakatlığı nedeniyle son idmana katılamayan Romelu Lukaku, Aston Villa maçı kamp kadrosunda yer aldı.
  • Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosunda Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi bulunuyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın TSİ 22.00’de Aston Villa’ya konuk olacak. Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla İngiltere’ye hareket edecek. Teknik Direktör İsmail Kartal ile bir futbolcu, TSİ 20.15’te maçın oynanacağı Villa Park’ta düzenlenecek basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

ROMELU LUKAKU KADRODA

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle son idmana katılamayan Belçikalı golcü Romelu Lukaku, takımla birlikte İngiltere'ye hareket etti.  Öte yandan Fenerbahçe’nin Aston Villa karşılaşması kamp kadrosu da belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin, Aston Villa maçı kadrosu şu şekilde:

"Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi."

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