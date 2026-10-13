Etimesgut Belediyesi operasyonunun detayları ortaya çıktı! İskan için 1 milyon lira, konser standı için rüşvet iddiası

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Sayıştay raporları, şikayetçi beyanları, ses kayıtları ve MASAK analizleri dosyaya girdi. Soruşturmanın ilk dalgasında 55 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İKİNCİ DALGADA 25 GÖZALTI

Soruşturmaya ilişkin ortaya çıkan detaylara göre 13 Ekim’de Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Etimesgut Belediye Başkan Yardımcıları Gültekin Bayındır ve Fikret Gözüoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 5'i belediye görevlisi toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma”, “zimmet”, “rüşvet”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “edimin ifasına fesat karıştırma” suçlarından gözaltına alındı.

İLK OPERASYONDA BAŞKAN DAHİL 40 TUTUKLAMA

Soruşturmanın ilk aşamasında 30 Temmuz’da saat 04.45'te, 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 56 ikamet, belediye binası ve Etimkent AŞ dahil 15 iş yeri ile 41 araçta arama yapıldı.

Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüphelinin hastanede tedavi altında olduğu, firari bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. Şüpheliler arasında başkan yardımcısı, şube müdürleri, ihale komisyonu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri de bulunuyor.

ARAMALARDA TABANCA VE İHALE EVRAKI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 milyon 250 bin lira, 120 bin değerinde döviz, 113 gram altın, çok sayıda dijital materyal, 10 klasör ihale evrakı ve 5 tabanca ile şarjörlerine el konuldu.

Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Ağustos tarihli kararıyla tutuklanan Beşikçioğlu, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

SAYIŞTAY RAPORLARINDA USULSÜZLÜK TESPİTİ

Dosyada 6 Sayıştay raporu bulunuyor. Raporlarda, ihale bedelleri 814 milyon 498 bin 556 lira ve 760 milyon 591 bin 551 lira olan ihaleler de dahil olmak üzere çok sayıda ihalede usulsüzlük yapıldığına ilişkin tespitler yer aldı. Raporlardan bazılarında kamu zararı 812 bin 825 lira ve 507 bin 361 lira olarak belirlendi.

Soruşturmada, ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve sahte belgeler düzenlendiği ileri sürüldü. Konser alanında stant açılması, otopark kiralanması ve imar ile ruhsat işlemlerinde kişilerin irtikaba zorlandığı ya da rüşvet alındığı iddia edildi.

“İSKAN İÇİN 1 MİLYON LİRA” İDDİASI

Dosyadaki bir şikayetçinin beyanına göre, belediyede bir makam odasında şüpheliler S.Z. ve O.Y. iskan bedeli olarak 2 milyon lira istedi. Şikayetçi, paranın fazla olduğunu söylemesi üzerine O.Y.’nin, Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nun 1 milyon liradan aşağısını kabul etmeyeceğini söylediğini, daha sonra O.Y.’ye 1 milyon lira verdiğini öne sürdü.

Bir akademisyen de verdiği ifadede, Eryaman’daki bir inşaat projesinde müteahhidin S.Z. ve Mutlu Kerimoğlu’na rüşvet vererek ruhsat işlerini hallettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

KONSER STANDI VE OTOPARK İÇİN PARA İSTENDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Optimum AVM’de konser organizasyonu yapmak isteyen bir şikayetçi, kendisinden para ve stant talep edildiğini iddia etti. Bilgi notuna göre dosyada, bu beyanı destekler nitelikte, Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ile Beşikçioğlu’nun koruması H.Y.’ye ait olduğu belirtilen bir ses kaydı da bulunuyor.

Bir başka şikayetçi, kendisine otopark verileceği söylenerek irtikaba zorlandığını ve kendisinden para alındığını öne sürdü. Bir müteahhit de inşaat projeleri karşılığında kendisinden rüşvet istendiğini ileri sürdü.

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ

Belediyede mutemet olarak çalışan ve tutuklu bulunan S.K.’nin, ihalelerin usulsüz ve “adrese teslim” yapıldığına ilişkin etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği belirtildi. Dosyada ayrıca bazı ruhsat işlemlerinde rüşvet istendiğine ilişkin CİMER başvuruları da yer alıyor.

MASAK RAPORUNDA PARA TRANSFERİ

Çalışmaları süren MASAK verilerine göre bazı şüphelilerin iş sahipleriyle ve kendi aralarında para transferi yaptığı tespit edildi. Bilgi notunda örnek olarak, Mutlu Kerimoğlu’na ait bir kafe ve restoran üzerinden Beşikçioğlu’na 2024 yılı sonunda 2 kalemde toplam 975 bin lira transfer yapıldığı belirtildi. HTS analizlerinde de bazı belediye görevlilerinin iş sahipleriyle iletişim halinde olduğu tespit edildi.

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Kaynak: Haberler.com