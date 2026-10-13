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TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı

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TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı Haber Videosunu İzle
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'deki makamında görüştü. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "MHP lideri Bahçeli ile iki arkadaş olarak görüştük" dedi.

TBMM'de siyaset gündemine damga vuran kritik bir temas gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'teki makamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek bir süre baş başa görüştü.

"İKİ ESKİ ARKADAŞ OLARAK GÖRÜŞTÜK"

Görüşmenin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, temasın içeriğine ilişkin dostane mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, sürpriz buluşmaya dair açıklamasında "İki eski arkadaş olarak görüştük" ifadelerine yer verdi. 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHüseyin Bozkurt:

çok iyi olmuş her. ikiside nezaketli liderler normal

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Haber YorumlarıGencer Guney:

tencere kapak

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Haber YorumlarıKemal Tekinay:

2 FIRILDAK

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Haber Yorumlarınahit.cansiz.dayi:

ortaklık ortaya çıktı artık normaldir kankalar görüşecek tabikideee??????

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