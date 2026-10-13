Strafor köpük kasasının fiyatı palamuttan 3 kat pahalı

Karadeniz'de palamut avının artmasıyla birlikte balık fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Neredeyse 1 kilogram ağırlığındaki palamutlar 33-35 TL'ye kadar gerilerken, balıkları taşımak için kullanılan boş kasanın fiyatı balığın yaklaşık 3 katına çıktı.

PALAMUT BOLLUĞU FİYATLARI DİBE ÇEKTİ

Karadeniz'de son dönemde artan palamut avı, balıkçı tezga hlarına bolluk olarak yansıdı. Av miktarının yükselmesiyle birlikte palamut fiyatları da önemli ölçüde geriledi. Tezgahlarda 3 adet palamut 100 TL'den satışa sunulurken, bir balığın fiyatı yaklaşık 33 liraya kadar düştü. Bazı palamutların ağırlığının neredeyse 1 kilograma ulaşması ise fiyatları daha da dikkat çekici hale getirdi. Ancak balıkçılar açısından ortaya çıkan asıl ilginç durum, balığın kendisiyle onu taşımak için kullanılan ambalajın fiyatı arasındaki fark oldu.

BALIK 33 LİRA, BOŞ KASA 100 LİRA

Balıkçıların avladıkları palamutları muhafaza etmek ve taşımak için kullandıkları beyaz strafor köpük kasaların tanesi 100 TL'ye mal oluyor. İçine yalnızca 10 palamut sığan boş kasanın fiyatı, tek bir palamudun yaklaşık 3 katına ulaşıyor. Üstelik balıkçıların kullandığı bu kasalar için depozito uygulaması da bulunmuyor. Böylece denizden çıkarılan balığın birim fiyatı, onu taşımak için kullanılan ambalajın oldukça altında kalıyor. Palamut bolluğu tüketicilerin uygun fiyatlarla balık almasına imkân sağlarken, ambalaj maliyetinin yüksekliği balıkçı esnafının dikkat çektiği konular arasında yer alıyor.

BALIKÇI ESNAFI ŞAŞKIN: BEDAVA BU SENE

Balıkçı esnafı Kadir Ali Şimşek, palamut fiyatlarıyla kasa maliyeti arasındaki farkı anlatarak bu sezon yaşanan bolluğa dikkat çekti. Şimşek, "Palamudun 3 tane 100 liraya satıyoruz. Tanesi 33 liraya geliyor. Kasanın tanesi, depoziti yoktur, zaten 100 lira. Yani bir tane boş kasa 100 lira, bir balık 33 lira. Bunun ambalajı yani şu köpük gördüğünüz bir köpük 100 lira. Daha nasıl olsun, bedava yani. Bir balık 33 lira, bir köpük 100 lira. Ambalaj yani balığı geçiyor. Yani 1 kilo balık, 1 kilo balık 33 liraya geliyor. 3 tanesi 100 liraya geliyor yani. 33 lira. Bedava bu sene. Bolluk var bu sene" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı