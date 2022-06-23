Bakan Bozdağ, Ankara Ulusal İçtihat Forumu'nda konuştu: Adaletin adil tecellisi için Yargıtay ve yüksek mahkemelere büyük görevler düşüyor

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen" Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında Yargıtay Başkanlığı binasında düzenlenen ve 23-24 Haziran tarihlerinde iki gün sürecek olan "Ankara Ulusal İçtihat Forumu" başladı.

"BARIŞIN ÖN KOŞULU YARGI BAĞIMSIZLIĞIDIR"

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca açılış konuşmasında; "İnsan hakları, hukuk devleti, güvenlik, refah ve barışın teminatı, iyi işleyen bağımsız yargıdır. Toplumun hukuk kurallarına göre barış içerisinde yaşamasının ön koşulu ise yargı bağımsızlığıdır." dedi.

"HAKİMLERİN BAŞARISI BELİRLENMİŞ STANDARTLARA GÖRE ÖLÇÜLMELİ"

Adli kalitenin yükseltilmesi amacıyla bu yıl içinde Ankara, İstanbul, Antalya ve Gaziantep'te düzenlenen bölgesel içtihat forumlarının, adli yargı sisteminin bütünsel bir bakış açısı ile ele alınmasına ve sorunların detaylı bir şekilde teşhis edilmesine imkân verdiğini belirten Akarca, düzenlenen Ulusal İçtihat Forumu'nun, yargı sistemine ilişkin sorunlara bakış açısını geliştireceğine, aynı zamanda bu konudaki duyarlılığı daha da arttıracağına işaret etti.

Topluma verilen her hizmet gibi yargı hizmetinin de bir kalite standardı olması gerektiğini vurgulayan Akarca, "Hâkimlerin başarısı da tüm hâkimler için eşit şekilde belirlenmiş bu standartlara göre ölçülmeli ve değerlendirilmelidir." dedi.

AÇILIŞTA BAKAN BOZDAĞ DAKONUŞMA YAPTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Program Ofisi Başkanı Christian Urse ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Christophe Poirel'in de açılış konuşması yaptığı Forumda, Adalet Bakanı Bozdağ; ihtilafları çözme, hakkın tespiti ve hak sahibine doğru şekilde teslimi, kararlardaki isabet oranlarının yükseltilmesi, adaletin adil bir biçimde tecellisi ve yargıya istikamet veren istikrarlı içtihatların oluşturulması konularında Yargıtaya ve yüksek mahkemelere son derece değerli ve önemli görevler düştüğünü ifade etti. Yargıtayın "Yüksek İçtihat Mahkemesi" olduğunu söyleyen Bozdağ; Yargıtay içtihatlarının, hukuki güvenilirliği sağlamak konusunda önemli rolü olduğunu vurguladı.

ADLİ KALİTENİN YÜKSELTİLMESİ İÇİN ADIMLAR ATILACAK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, Cumhuriyet savcıları ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisinin üst düzey temsilcilerinin yanında ulusal akademisyen ve uluslararası uzmanlarla, Bölge Adliye Mahkemelerinin Başkanlarının da katıldığı Ankara Ulusal İçtihat Forumu'nda içtihat birliğinin güçlendirilmesi ve adli kalitenin yükseltilmesi konusunda önemli adımların atılması amaçlanıyor.

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