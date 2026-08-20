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Ümit Özdağ, cumartesi günü dört parti lideriyle bir araya gelecek: "Millet bunu istiyor"

Ümit Özdağ, cumartesi günü dört parti lideriyle bir araya gelecek: 'Millet bunu istiyor'
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendi davetiyle BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu'nun katılımıyla 21 Ağustos Cumartesi günü yapılacak toplantıda, Türkiye'nin içinde bulunduğu sürecin değerlendirileceğini söyledi. Özdağ, "Millet bunu istiyor. Biz sokağın sesine, milletin sesine ve vicdanına kulak veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" dedi.

Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendi davetiyle BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu'nun katılımıyla 21 Ağustos Cumartesi günü yapılacak toplantıda, Türkiye'nin içinde bulunduğu sürecin değerlendirileceğini söyledi. Özdağ, "Millet bunu istiyor. Biz sokağın sesine, milletin sesine ve vicdanına kulak veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, İsrail savaş uçaklarının İdlib'de bir askeri üs ve havaalanını vurduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin güneyinde önemli gelişmeler devam ediyor. İdlib'de Ebu Zuhur Hava Üssü, İsrail uçakları tarafından sekiz kez vuruldu. Burası Türkiye'ye kuş uçuşu 70 kilometre uzaklıkta. Eğer bir savaş uçağı kullanıyorsanız 70 kilometreyi üç dakikada kat edersiniz. Yani İsrail uçaklarının Türkiye'ye üç dakika uzaklığa kadar geldiğini, fütursuzca bombardıman yaptığını ve bu bombardımandan sonra İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 'Türkiye'ye önce uyarı yolladık, anlamayınca bombaladık' dediğini görüyoruz. Bu üssün hemen 40 kilometre kuzeyinde, Suriye topraklarında halen Türk askerlerinin bulunduğu bir başka üs var. Ebu Zuhur Üssü'ne de Türk askerlerinin Şam yönetimi tarafından davet edildiğini biliyoruz. Eğer askerlerimiz orada olsaydı, bir İsrail bombardımanıyla karşı karşıya kalacaklardı. Bu, İsrail'in Türkiye'yi doğrudan hedef alarak Suriye'de gerçekleştirdiği ikinci saldırıdır."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA "NETENYAHU" TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik kınama yayımlamasının yeterli olmadığını kaydeden Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

Kaynak: ANKA
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