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İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya aşk ilanı: Hayatımın dönüm noktasısın

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İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya aşk ilanı: Hayatımın dönüm noktasısın
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Sahra Işık ile evliliği sona eren İdris Aybirdi, oyuncu Seray Kaya ile aşkını bu kez romantik sözlerle gözler önüne serdi. Aybirdi, sevgilisiyle karesine "Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın" notunu düştü.

  • İdris Aybirdi, Seray Kaya ile samimi karelerini paylaşarak "Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın" notunu düştü.
  • Sahra Işık, İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlenmiş ve çift 2026 yılında boşanmıştı.
  • Seray Kaya, İdris Aybirdi ile ilişkisini geçtiğimiz ay fotoğraf paylaşarak duyurmuştu.

Sahra Işık'ın eski eşi İdris Aybirdi ile oyuncu Seray Kaya'nın ilişkisi devam ediyor. Daha önce birlikteliklerini duyuran çiftin ardından bu kez Aybirdi'den romantik bir paylaşım geldi. Seray Kaya ile samimi karelerini yayımlayan Aybirdi, sevgilisine "Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın" sözleriyle seslendi. 

İHANET İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Survivor ile tanınan Sahra Işık ile İdris Aybirdi, 2019 yılında evlenmiş, çiftin birlikteliği 2026 yılında boşanmayla sona ermişti. Ayrılığın ardından Işık, eski eşinin evlilikleri devam ederken oyuncu Seray Kaya ile ilişki yaşadığını öne sürmüştü.

Seray Kaya ise söz konusu iddiayı reddetmiş, İdris Aybirdi ile ilişkisinin her iki tarafın da boşanmasının ardından başladığını açıklamıştı. 

İLİŞKİLERİNİ GEÇEN AY DUYURDULAR

İddiaların ardından Seray Kaya, geçtiğimiz ay İdris Aybirdi ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak ilişkisini kamuoyuna duyurmuştu. Oyuncu, beraberliğin boşanmalardan sonra başladığının özellikle altını çizmişti. 

İDRİS AYBİRDİ - SAHRA IŞIK

"SEN ÇOK AŞKSIN"

Çiftten bu kez yeni bir aşk pozu geldi. İdris Aybirdi, Seray Kaya ile çekilen samimi karelerini hesabından yayımladı. Aybirdi, paylaşımına "Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın" notunu düştü.

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