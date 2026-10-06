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Bolu'da kanlıca mantarı yoğun ilgi görüyor, kilosu 500-600 liradan satılıyor

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Bolu'da kanlıca mantarı yoğun ilgi görüyor, kilosu 500-600 liradan satılıyor
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Bolu'da yağışların ardından ormanlarda yetişen kanlıca mantarları, sabah erken saatlerde toplanarak pazarlarda satışa sunuluyor. Kilosu 500 ile 600 lira arasında değişen mantara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, en çok kanlıca çeşidini tercih ediyor.

Bolu'da yağışların ardından ormanlarda yetişen kanlıca mantarları, vatandaşlar tarafından kova kova toplanarak pazarlarda satışa sunuluyor. Yoğun ilgi gören kanlıca mantarının kilosu 500 ile 600 lira arasında değişiyor.

Bolu'da etkili olan yağışların ardından ormanlık alanlarda mantarlar görülmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde ormanlara giden vatandaşlar, topladıkları kanlıca mantarlarını kovalara doldurarak halk pazarlarında satışa çıkarıyor. Pazarda kilosu 500 ile 600 lira arasında satılan kanlıca mantarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"Sabah namazına kalkıp ormana gidiyoruz"

Topladığı mantarları pazarda satışa çıkaran Aliye Şener, kanlıca mantarına talebin yüksek olduğunu belirterek, "Allah'a şükür mantar çıktı. Sabah namazına kalkıp ormana gidip topluyoruz. Topladığımız mantarları Bolu halkına sunuyoruz. Vatandaşın kanlıcaya ilgisi var. Kanlıca dışında tellice ve kayışkıran mantarları da çıkıyor ama en çok talep kanlıcaya. Mantar yeni çıkıyor, daha toplaması zor. Her yerde bulunmuyor. Kanlıca mantarının kilosu 500-600 lira arasında değişiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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