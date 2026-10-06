Bakırhan, 20 milyar doların gittiği fon krizinde Meclis araştırma komisyonu istedi

(TBMM) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, fon kriziyle ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulması gerektiğini belirterek, "20 milyar dolar gitmiş, 500 bine yakın insan mağdur olmuş, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı hala görevinin başındadır. Böyle aymazlık, böyle utanmazlık olmaz" dedi. "Hala yargının radarına takılan kimse yok" diyen Bakırhan, bazı AKP yöneticilerinin yakınlarının mal varlığına konulan tedbirin neden birkaç saat sonra kaldırıldığını sordu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında Türkiye ve dünya gündemini değerlendirdi. Konuşmasına bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıya değinerek başlayan Bakırhan, saldırıda üçü ağır sekiz öğrencinin yaralandığını belirterek yaralılara acil şifa, ailelerine ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA