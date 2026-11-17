(ANKARA) - Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği üyesi öğretmenler, kadro ve emeklilik haklarının verilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde toplandı. Dernek Başkanı Levent Atasoy, "Bizim için tek çözüm kadrodur. Emektar ücretli öğretmenler, bu toplumun en mağdur kesimidir" dedi. Öğretmenlere destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, "Sayın Yusuf Tekin, sesimi duyuyorsan gel, bu öğretmenleri kabul et, görüş. Niye dinlemiyorsun öğretmenleri" diye sordu.

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği üyeleri, ücretli öğretmenlerin kadro ve emeklilik haklarının verilmesi talebiyle MHP Genel Merkezi önünde gerçekleştirdikleri açıklamanın ardından TBMM'ye geçti. Burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen öğretmenler, daha sonra CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı önüne gelerek basın açıklaması yaptı.

"Emekli olamayan ek dersli öğretmene kalıcı istihdam" yazılı pankartın ardından toplanan öğretmenler, "Ücretli öğretmenlerin sesine sessiz kalmayın", "Eşit işe eşit hak" ve "Emektar öğretmenin işini Devlet baba çözecek" yazılı dövizler taşıdı.

Dernek Başkanı Levent Atasoy, burada yaptığı açıklamada, ücretli öğretmenlerin kadro ve emeklilik haklarının bir an önce verilmesini talep ederek, 35-50 yaş aralığındaki birçok ücretli öğretmenin emekli olamadığını ve çalışma hayatını güvencesiz koşullarda sürdürdüğünü belirtti. Atasoy, MEB'e yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi çağrısında bulunarak, "Bakanımız, kulaklarını tıkayarak Öğretmenlik Meslek Kanunu, Maarif Modeli ve diğer çalışmalardan bahsediyor, gittiği her yerde eğitimin kalitesine değiniyor. Ancak ücretli öğretmenlerden habersiz bir şekilde, ücretli öğretmenler asgari ücretin altında ve hiçbir özlük hakkı olmadan çalışmaya devam ediyor" dedi.

"Çözüm gayet açık ve nettir" diyen Atasoy, "Emektar ücretli öğretmenlere emeklilik haklarının iade edilmesini istiyoruz. Emektar olarak nitelendirdiğimiz, 5, 10, 15 ve 20 yıl çalışmış arkadaşlarımıza kadro verilmesi için buradayız. Bizim için tek çözüm kadrodur. Emektar ücretli öğretmenler, bu toplumun en mağdur kesimidir" diye konuştu.

Atasoy'un ardından söz alan Yıldırım Kaya da şunları söyledi:

"Bu öğretmenler tatilde ücret alamıyor. En yüksek ücret aldıkları dönemde bile asgari ücretin altında, 15 bin lira ve üzeri maaş alan bir öğretmen olmaz. Devlet gereğini yapmak zorunda. Buradan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrı yapıyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu konu gündeme geldi. Genel Kurul'da Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülecek. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yüzde 82'si personel gideri. Peki, soruyorum size: Şu anda öğretmen ihtiyacı 80 bin. Peki, kadro bekleyen ücretli öğretmen sayısı kaç? Resmi rakamlara göre 71 bin. Ama bize göre 90 bin kişi ücretli derse giriyor. Bir an önce bu öğretmenlerin sorunları çözülmeli. Buradan Meclis Başkanı'na da bir çağrı yapıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunu çözmüyorsa parlamentodaki parti grupları bu soruna kulaklarını tıkayamaz. Söz bitti. Artık bu öğretmenlerin hakkını verme zamanıdır. Devlet olmanın gereği budur. Sorumluluk budur. Biz öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

"SAYIN YUSUF TEKİN, NİYE DİNLEMİYORSUN ÖĞRETMENLERİ?"

Yıldırım Kaya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, "Sayın Yusuf Tekin, sesimi duyuyorsan gel, bu öğretmenleri kabul et, görüş. Niye dinlemiyorsun öğretmenleri? Öğretmenleri dinle. Bunlar bu ülkenin öğretmeni değil mi? Öğretmen değillerse niye derse sokuyorsun bunları? Niye çocukları emanet ediyorsun? Bence bir an önce randevu vermeli ve bu eğitimcileri dinlemeli" dedi.

Kaynak: ANKA