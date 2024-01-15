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81 ilden görüntü yağdı! Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu

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Türkiye'de Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerimiz için bayrak töreni öncesinde tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okuyan öğrenciler sınıflarına geçti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerimiz için bugün yurt genelinde tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıklamıştı.

Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

BAKAN TEKİN TALİMAT VERMİŞTİ

Bakan Tekin'in talimatıyla bugün okullardaki tüm öğrenciler Pençe-Kilit Harekatı sırasında şehit olan 9 askerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

BAYRAK TÖRENİ ÖNCESİ 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Bayrak töreni öncesinde saygı duruşunda bulunan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra tek tek sınıflarına geçtiler.

Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

81 İLDEN GÖRÜNTÜ YAĞDI

Malatya, Edirne, Gaziantep ve Kayseri gibi illerde yapılan saygı duruşundan çok sayıda fotoğraf servis edilirken, görüntüler izleyen herkesi duygulandırdı.

Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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