81 ilden görüntü yağdı! Türkiye'de tüm okullarda şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerimiz için bugün yurt genelinde tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıklamıştı.

BAKAN TEKİN TALİMAT VERMİŞTİ

Bakan Tekin'in talimatıyla bugün okullardaki tüm öğrenciler Pençe-Kilit Harekatı sırasında şehit olan 9 askerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

BAYRAK TÖRENİ ÖNCESİ 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Bayrak töreni öncesinde saygı duruşunda bulunan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra tek tek sınıflarına geçtiler.

81 İLDEN GÖRÜNTÜ YAĞDI

Malatya, Edirne, Gaziantep ve Kayseri gibi illerde yapılan saygı duruşundan çok sayıda fotoğraf servis edilirken, görüntüler izleyen herkesi duygulandırdı.